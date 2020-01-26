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萬里翡翠灣太空玲瓏屋 飛碟造型廢墟感十足

2020-01-26 14:28中央社 新北26日電

太空玲瓏屋位於新北市萬里區翡翠灣，30多年前建造至今，雖年久失修，但飛碟般造型仍...
太空玲瓏屋位於新北市萬里區翡翠灣，30多年前建造至今，雖年久失修，但飛碟般造型仍成為喜愛「廢墟感」的網友打卡熱點。中央社
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位於新北市萬里區翡翠灣的太空玲瓏屋30多年前建造至今，雖年久失修殘破不堪，但飛碟般造型仍成為喜愛「廢墟感」的網友打卡熱點，從窗戶內仍可窺視曾被居住過的痕跡，十分神秘。

一說起台灣有外星人色彩的景點，大多數人第一個想到的就是三芝飛碟屋，最初地主想搭上海濱渡假風潮而開發，卻周轉不靈停工，荒廢到公元2008年底被台北縣政府拆除，現場已是空地並種上植栽，看不出原有場景。

除三芝飛碟屋，翡翠灣太空玲瓏屋也因飛碟、方塊蛋糕般造型成為特色，但年久失修，目前多已荒廢，不少被樹枝遮蔽、窗戶破碎，或被噴上充滿街頭感的彩色噴漆，在濱海環境下顯得格外突兀。

飛碟玲瓏屋被金屬支架托高，搭配石塊與金屬搭製的螺旋階梯，彷彿要登入太空船，每一步都充滿星際色彩，現場甚至有2座玲瓏屋被拆除後只剩下方金屬托架，有了被外星人「開走」的有趣傳聞。

轄區派出所警員表示，玲瓏屋那區荒廢多年，但仍維持社區營運，還聘有管理員，目前仍有一戶有住人，據悉是衝浪客買下做為渡假使用。

員警說，玲瓏屋又被稱為太空屋、海上璇宮，造型特殊，近年不少人到屋內探險、拍照，還有外國YouTuber拍探險影片，不久前社區管理員為防止有人闖入，已用鐵條封住門。

透過窗戶可看見飛碟屋內有客廳、浴室、臥室及廚房，而屋內破舊不堪的沙發和床墊、倒在地上成堆的折疊椅與散落在桌上的瓶瓶罐罐，更襯出不少攝影愛好者鍾愛的「廢墟感」。

根據媒體報導，這批玲瓏屋是1970年代，由生產牙膏、去汙粉等清潔產品的實業負責人自北歐引進，是台灣最早出現飛碟屋的地方，在當年海防管制森嚴的年代非常特殊，推出時造成一陣旋風。

此外，方塊蛋糕造型玲瓏屋多配有繽紛色彩，牆壁以透明材質窗戶代替，大方設計映襯屋內一覽無遺的荒涼，增添不少神秘色彩。

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