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武漢肺炎破2千例：廣東汕頭「封城」 中國海外陸客團全停

防武漢肺炎 疫情中心祭重罰：違反居家隔離將強制隔離

政治人物該戴口罩不握手嗎？ 柯文哲：還不用

2020-01-26 11:41聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市長柯文哲今天初二安排了13場新春宮廟祈福行程，上午到關渡宮，吸引百位民眾排隊領發財金。柯文哲今天並未配戴口罩，他表示目前台灣社會有3起武漢肺炎案例，社區風險還沒有高到要戴口罩。而昨日前總統馬英九才說蔡英文總統在法鼓山未戴口罩是不良示範，遭總統府酸「公眾人物最佳示範就是不要冒充專家」，對於此事，柯文哲評論，個法鼓山的人很少又分散，其實是不用戴口罩。

媒體詢問柯文哲怎麼不戴口罩，柯說醫學還是專業，等大家看到柯文哲開始戴的時候，就是大家都要戴了。他也說，勤洗手是保護自己，社區的風險度大到一個程度，就戴口罩，醫生看門診戴口罩是因為接觸患者風險度高，那目前整個台灣社會有3案例，社區裡面的風險還沒有高到要戴口罩。

柯說，目前要戴口罩的人就是認為自己有患病，自己覺得你有發燒、流鼻涕的呼吸道症狀，戴口罩的目的是不要去傳染給人，另在團體內有感染風險，為了安全起見，當然少去公共場所。

新春期間政治人物都有拜廟行程，蔡英文總統昨天直接選擇不與民眾握手，反觀柯文哲也沒特別避諱。柯文哲說，你握人家的手，最重要就不要揉眼睛，因為角膜會傳染，而且他吃飯前一定會刷手，不是洗手，是刷，所以摸別人之後別再摸自己的黏膜，醫生會記得比較清楚，你記不清楚的話，那就少握人家的手。

台北市長柯文哲今天初二安排了13場新春宮廟祈福行程，今天上午到關渡宮，吸引約百位...
台北市長柯文哲今天初二安排了13場新春宮廟祈福行程，今天上午到關渡宮，吸引約百位民眾排隊領發財金。記者魏莨伊／攝影
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