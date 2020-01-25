中正橋引道重慶南高架橋 15小時夷平進度超前14%

北市工務局新建工程處趁春節進行中正橋引道重慶南路高架橋拆除作業，自前天（23日）小年夜深夜11點動工開拆後，昨天（24日）除夕下午2點拆除最後一根梁，共花15小時完成拆除工程；工務局表示，目前進度比預估還快，整體工程完成度已達75%。

重慶南高架橋周邊從小年夜晚上9點開始封閉道路、刨除橋面鋪面、卸除路燈及號誌等設施，昨又歷經15小時拆除高架橋後，今天截至早上7點已完成規畫拆除重慶高架橋量體25跨350根縱向梁、橫梁24組、墩柱48座、兩邊引道長共100公尺，土方約3500立方公尺。

工務局表示，後續將進行路面清理及混凝土澆置、鋪面刨除、重新鋪設等，今天原預定進度要達61％，目前累計進度已達75％，整體施工進度超前；今天也動用重型機具共82台、運輸車輛68車及動員人力168人次，整體工程累積總出動工機具達259部，累積工作人次則達528。