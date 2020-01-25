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影／柯文哲參加動物園活動 呼籲市民戴口罩勤洗手

2020-01-25 15:35攝影中心 記者許正宏／即時報導

台北市長柯文哲上午來到木柵動物園，出席無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動，與澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）一同為澳洲無尾熊請命，希望市民能夠多多關注澳洲大火災情，而適逢農曆春節，他們隨後也不免俗的一起發送水豚君開運紅包給民眾。

台北市長柯文哲今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火...
台北市長柯文哲今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動，並發送水豚君開運紅包給民眾。記者許正宏／攝影
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台北市長柯文哲（右三）今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲...
台北市長柯文哲（右三）今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動，與澳洲辦事處代表高戈銳（左二）一起向民眾說明澳洲大火災情。記者許正宏／攝影
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台北市長柯文哲（左）今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森...
台北市長柯文哲（左）今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動，隨後發送水豚君開運紅包給民眾。記者許正宏／攝影
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台北市長柯文哲（中）今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森...
台北市長柯文哲（中）今天早上出席台北市立動物園的無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動，與澳洲辦事處代表高戈銳（左）一起發送水豚君開運紅包給民眾。記者許正宏／攝影
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澳洲無尾熊大火

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