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南鯤鯓代天府去年抽不到國運籤 今年竟和前年同支歹籤

2020-01-25 11:38聯合報 記者周宗禎／即時報導

連年國運籤「神準」的南鯤鯓代天府，前幾年都抽到「歹籤」，遭部分民眾質疑「唱衰台灣」；去年神明「抽不到籤」，今天大年初一再抽各方注目，沒想到剛才終於第16支籤就抽出，竟然和前年遭挺綠民眾「圍剿」的是同一支「丙子下下籤」，卦頭「漢李廣父子陣亡」，詩句「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。

雖然解籤的詩文，一般民眾都認為這個是下下籤，但廟方不希望因國運籤再遭攻擊，拒絕解籤。廟方指出，前兩年原打算停辦，不少信徒得知認為「既然神準，就該續辦」，紛紛希望不要取消；廟方為減少困擾，主持抽籤的總幹事侯賢遜沒想到是這種結果，十分無奈，只能一再請大家「各自解讀」。

近年因國運籤「年年神準」成為話題甚至被貼標籤的「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府，去年出現建廟300多年來首次抽完全部60籤都沒獲神明同意的「沒籤」紀錄，又引起全台注目。廟方今天大年初一中午將再抽國運籤，各方注目一早就有人在會場卡位要拍照留念。

南鯤鯓代天府民國104年蔡英文參選前抽出「武則天坐天」國運籤，領先各方「鐵口直斷」蔡當選，聲名大噪；不過接下來年年國運籤籤運越來越差，甚至連續下下籤，挺綠民眾質疑廟方「唱衰」國運。

沒想到連3年國運籤都抽出下下籤，去年沒籤，今年雖抽到籤，卻是下下籤，廟方無奈，只能一再請大家「各自解讀」。

南鯤鯓代天府去年抽不到國運籤，今年竟然抽到和前年同一支下下籤，主持抽籤的總幹事侯...
南鯤鯓代天府去年抽不到國運籤，今年竟然抽到和前年同一支下下籤，主持抽籤的總幹事侯賢遜十分無奈，只能請大家各自解讀。記者周宗禎/攝影
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南鯤鯓代天府北門

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