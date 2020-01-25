武漢肺炎侵台 民眾搶福袋..財神爺也戴口罩

春節百貨福袋，每年總能吸引不少人試手氣，板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，不過台灣新增確診2例境外移入的武漢肺炎，讓今天不少前來排隊的民眾都戴著口罩，就連一旁工作人員扮演的財神爺也戴起口罩防疫，但仍有不少民眾前往排隊搶購。

板橋大遠百今上午8點在1樓米蘭廣場發放號碼牌開賣，限量2千個福袋，下午1點同地點公開抽獎，頭獎中獎者必須在現場，最大獎為獎NISSAN MARCH 1.5汽車，價值53萬5000元。