親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

武漢肺炎侵台 民眾搶福袋..財神爺也戴口罩

2020-01-25 09:15聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

春節百貨福袋，每年總能吸引不少人試手氣，板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，不過台灣新增確診2例境外移入的武漢肺炎，讓今天不少前來排隊的民眾都戴著口罩，就連一旁工作人員扮演的財神爺也戴起口罩防疫，但仍有不少民眾前往排隊搶購。

板橋大遠百今上午8點在1樓米蘭廣場發放號碼牌開賣，限量2千個福袋，下午1點同地點公開抽獎，頭獎中獎者必須在現場，最大獎為獎NISSAN MARCH 1.5汽車，價值53萬5000元。

不過因應武漢肺炎，百貨業者指出，所有的工作人員均戴起口罩，另外營業時間專櫃人員也都會戴口罩，幾乎每樓層都有提供酒精消毒，但藉由自身做起，帶動前來消費的民眾都能做好防疫。

板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因...
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因為武漢肺炎的關係，就連扮演財神的工作人員，以及民眾都紛紛戴起口罩。記者王敏旭／攝影
分享
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因...
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因為武漢肺炎的關係，就連扮演財神的工作人員，以及民眾都紛紛戴起口罩。記者王敏旭／攝影
分享
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因...
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因為武漢肺炎的關係，工作人員以及民眾都紛紛戴起口罩。記者王敏旭／攝影
分享
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因...
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因為武漢肺炎的關係，工作人員以及民眾都紛紛戴起口罩。記者王敏旭／攝影
分享
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因...
板橋大遠百今上午8點開放民眾排隊購買福袋，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，不過因為武漢肺炎的關係，工作人員以及民眾都紛紛戴起口罩。記者王敏旭／攝影
分享

武漢肺炎福袋

延伸閱讀

武漢肺炎入歐洲 法國確診第3例

美出現武漢肺炎第二例 專家：目前對美風險仍低

應對疫情危機 武漢一周內建成1,000床專門...

湖北除夕暴增180例武漢肺炎病例 新增死亡1...

相關新聞

影／保安宮國運籤出爐 鼠年吉籤運勢比去年好

2020-01-25 00:53

抗議陳信瑜接北市勞動局長 婦女新知9團體發聲明

2020-01-24 22:46

南鯤鯓代天府國運籤「神準」去年卻抽不到 今天將再抽

2020-01-25 10:40

綠白合作？陳信瑜入柯文哲小內閣

2020-01-24 23:22

好不容易能吃年夜飯 侯友宜：最簡單的幸福

2020-01-24 22:05

過年走春不想人擠人 新北2秘境曝光享受悠閒假期

2020-01-24 16:55

汐止康誥坑溪桃紅色櫻花爆發 首波2賞櫻景點大公開

2020-01-24 15:36

確定接北市勞動局長 陳信瑜：這是白綠合作第一步

2020-01-24 13:03

防疫武漢肺炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一次

2020-01-24 12:20

讓你返鄉過年一路順暢 新北路平專案春節不打烊

2020-01-24 12:08

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57

因應武漢肺炎疫情 新北17家醫院加強緊急醫療應變作為

2020-01-24 11:49

北市新任勞動局長人選確定 前反同市議員陳信瑜接任

2020-01-24 09:01

北部四大網美郊山 菜鳥也能輕鬆戰勝

2020-01-24 08:03

雙北弱勢關懷春節不打烊 新北幸福保衛站、北市可致電1999求助

2020-01-23 22:34

春節宮廟走春 祈福求財賞花燈

2020-01-23 22:32

春節連假 陽明山、九份、野柳交管

2020-01-23 22:11

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57

確定接北市勞動局長 陳信瑜：這是白綠合作第一步

2020-01-24 13:03

好不容易能吃年夜飯 侯友宜：最簡單的幸福

2020-01-24 22:05

影／中正橋引道連夜拆除 進度超前

2020-01-24 17:48

抗議陳信瑜接北市勞動局長 婦女新知9團體發聲明

2020-01-24 22:46

長庚養生村120桌圍爐熱烘烘 逾5萬歲住民除夕團圓

2020-01-24 18:15

過年走春不想人擠人 新北2秘境曝光享受悠閒假期

2020-01-24 16:55

台東二層坪水橋波斯菊花海春節限定綻放 遊客：美呆了

2020-01-24 16:43

影／保安宮國運籤出爐 鼠年吉籤運勢比去年好

2020-01-25 00:53

影／搶錢母！紫南宮除夕排隊逾1公里 第1名阿伯帶棉被睡3天

2020-01-24 15:49

北市議員坐錯中市公車 游淑慧：回家是一條不簡單的路

2020-01-24 17:21

影／雲林頭香哥二度搶到頭香 霸氣捐出日本來回機票

2020-01-25 01:00

影／南瑤宮除夕改「拜頭香」 參賽者仍推擠跌倒市長致歉

2020-01-25 00:56

達人帶路／在地人的大飯廳 基隆廟口過年不打烊

2020-01-24 16:13

人數差距太大！原訂4點飛往澎湖的軍機運輸任務暫緩

2020-01-24 16:34

影／10年搶9次！他終於搶到鎮瀾宮頭香

2020-01-24 23:41

汐止康誥坑溪桃紅色櫻花爆發 首波2賞櫻景點大公開

2020-01-24 15:36

台61線竹南路段 初三、初四 封閉平交路口、禁左轉

2020-01-24 12:47

絕地拚重生 茶農直接移往大陸拚商機

2020-01-24 16:10

因應武漢肺炎疫情 新北17家醫院加強緊急醫療應變作為

2020-01-24 11:49

台中市圖4.5萬冊「電子書」新年借閱24小時不打烊

2020-01-24 15:56

影／全台唯一除夕跨年晚會 正統鹿耳門聖母廟秀煙火

2020-01-24 22:09

武漢肺炎侵台 民眾搶福袋..財神爺也戴口罩

2020-01-25 09:15

綠白合作？陳信瑜入柯文哲小內閣

2020-01-24 23:22

春遊逛校園 靜宜大學夢幻教堂成為首選

2020-01-24 11:42

除夕團圓時 這些人仍在堅守崗位

2020-01-24 16:20

防疫武漢肺炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一次

2020-01-24 12:20

影／新港奉天宮搶頭香 17歲學生搶到希望考試會過

2020-01-25 01:33

陸客不來嘉義茶農轉型 觀光茶園新玩法

2020-01-24 16:11

春節宮廟走春 祈福求財賞花燈

2020-01-23 22:32

蘇花改今回堵3公里多 警方勸導用路人避免走舊蘇花公路

2020-01-25 10:29

影／過年走春 蘆竹湳好采頭藝術祭 裝置藝術融入古厝

2020-01-25 00:58

基隆廟口美食 除了吮指美味還有人情味

2020-01-24 16:13

影／賴清德台南首廟天壇開心發紅包 千人排隊場面熱鬧

2020-01-25 09:06

雲林頭香哥二度搶到頭香 霸氣捐出日本來回機票

2020-01-25 08:10

確保春節供電穩定 台電苗栗區處出動312人次 堅守崗位

2020-01-24 15:37

影／壯觀！紫南宮初一發錢母 人龍7公里停車場大爆滿

2020-01-25 10:27

春節最後收運機會 溪州焚化爐外現垃圾車排隊潮

2020-01-24 15:18

讓你返鄉過年一路順暢 新北路平專案春節不打烊

2020-01-24 12:08

過年走春 來歌劇院「堁夏咖啡」打卡當網美

2020-01-24 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top