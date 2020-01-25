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影／保安宮國運籤出爐 鼠年吉籤運勢比去年好

2020-01-25 00:53聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

「匣中寶鏡掛高台，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照在東來」，台北市大龍峒保安宮今天（25日）依照傳統於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，求得這支國運籤詩，預測鼠年國運。保安宮董事長廖武治表示，從字面上解釋，寶劍高高掛在上面，今天寶劍的匣子打開了，可以看到裡面的寶物，所以整體運勢看起來是很不錯。

廖武治也提到，籤詩提到「不管人間分萬類」，這寓意不管社會有什麼不同的聲音，台灣還是會像旭日東昇一樣，非常好，所以是非常好的籤，整體社會運勢都比去年要來得好。

有兩百六十多年歷史的大龍峒保安宮，除夕夜的抽國運籤是每年新春的重頭戲，昨晚11時，保安宮先敲響一百零八響平安祈福的撞鐘儀式，十一時廿分舉辦新春誦經法會，今天凌晨零時，抽出四支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等鼠年運勢。

保安宮表示，去年豬年的國運籤為「清江鼓槕月盈船，水壓中天盡可觀，幸禱至誠天眷佑，何愁首尾不安全」，算是吉籤，不過今年運勢應該會比去年更好。

至於今年的生理(商業)「牡丹驟雨壓敧斜，皎月揚輝雲莫遮，雲豈不時遮月色雨，無常壓有名花」，商業運勢也是很好。

五穀(農牧)則是「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無事閉門家裡坐，惟憑旦夕一爐香」。

海冬(漁業)「一輪明月照千家，銀漢澄清望眼斜，丹桂分枝長葉在，纖纖雲翳謾相遮」。

廖武治表示，儘管五穀的籤稍微差了一點，不過商業、漁業籤都還不錯，整體社會的大運都蠻好的。

廖武治說，保安宮的籤文沒有上下籤之分，不過如果要判斷的話，今年的歲君籤是支吉籤，是很好的籤，這也可以套上2020大選結果看出端倪，今年究竟是不是會很好，大家都拭目以待。

「匣中寶鏡掛高台，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照在東來」，台北市大龍峒...
「匣中寶鏡掛高台，今日欣逢匣正開，不管人間分萬類，一時廣照在東來」，台北市大龍峒保安宮今天（25日）依照傳統於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，求得這支國運籤詩，預測鼠年國運。記者邱瓊玉／攝影
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保安宮運勢除夕夜

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