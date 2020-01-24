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抗議陳信瑜接北市勞動局長 婦女新知9團體發聲明

2020-01-24 22:46聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

前民進黨籍高雄市議員陳信瑜，將接任北市府勞動局長。圖／報系資料照片
前民進黨籍高雄市議員陳信瑜，將接任北市府勞動局長。圖／報系資料照片
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北市府新任勞動局長確定由民進籍前高雄市議員陳信瑜接任，卻因陳信瑜過去曾號召家長一人一存證信函，要求學校及出版社禁止使用「性別光譜」等性平教材，「不更正就退書」，被外界視為反同色彩濃厚，引發熱議。

婦女新知基金會今在臉書發出「工會及性別團體對新任台北市政府勞動局長嚴正質疑」的聲明，包括台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台灣青年勞動九五聯盟、台灣非營利組織產業工會、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婚姻平權大平台、性別平等教育大平台等8個組織都跟進。

聲明強調，過去台北市政府勞動局長曾史無前例以I-voting方式產生，競爭激烈、角逐者眾，足見該職位動見觀瞻，有意願及資格者不勝枚舉。對比之下，陳信瑜過去在勞動權益的建樹未見亮點，最為人所討論的竟是其反對性別平等教材的行徑，令人難以理解市府團隊決定人選時的考量。

基金會指出，過去幾年台灣在性別平等的法令頗有推進，北市府勞動局更是在職場多元性別平等、同婚法制化後的職場權益推動不遺餘力，具體來講，府方不斷宣導在同婚合法化以後各項勞動法令中的「配偶」定義應與時俱進，107年北市府頒定《台北市職場性別平等指標》，並在隔年將多元性別友善措施列入其中。

基金會強調，賴香伶局長所留下的擔子並不是簡單的虛名，背後承載的具有強烈的時代意義，以及台北市政府素來標榜的進步價值。在賴局長卸任以後，接任者如何實踐並延續相關施政，本已是各方關注焦點，怎料到市府端出的人選，過去曾嚴重踩性平紅線。

基金會表示，陳信瑜曾經公開表達反對學校及出版社使用具有性別光譜等性平教材，是知名的反同政治人物，未來在台北市將推動什麼樣的職場性平政策？此外，《性別工作平等法》當中有諸多條文規定，禁止職場上的性傾向歧視。試問陳信瑜，以她的反同立場未來要如何落實相關規定？關於同志朋友的就業歧視申訴與就業輔導相關政策如何持續推動？

基金會說，過往工會團體也曾因過度單一的陽剛氣息為人所詬病，晚近幾年開始才有「勞工挺同志」的呼聲。觀諸陳信瑜先前反對性別平等教育等紀錄，在公開反省過去的立場之前，工會及性別團體認為這樣的人選絕對無法延續過去賴局長的施政，而可能出現巨大的政策倒退，謹此提出嚴正的質疑及抗議，並且要求台北市政府在勞動議題的未來政策方向提出相關說明，讓公民社會看到未來的勞動局長的確已有正確性平意識。

北市職場同志

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