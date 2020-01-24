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影／中正橋引道連夜拆除 進度超前

2020-01-24 17:48攝影中心 記者許正宏／即時報導

中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解，只剩下部份橋墩屹立在原位，卻已不見原本道路的樣子。

中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大...
中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解。記者許正宏／攝影
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中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大...
中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解，只剩下部份橋墩屹立在原位，卻已不見原本道路的樣子。記者許正宏／攝影
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中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大...
中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解。記者許正宏／攝影
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中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大...
中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解，只剩下部份橋墩屹立在原位，卻已不見原本道路的樣子。記者許正宏／攝影
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中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，下午橋面大致完...
中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，下午橋面大致完成拆解，來往台北中正區與新北永和區的引道，只留下一線雙向機車道能夠行駛。記者許正宏／攝影
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中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大...
中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解。記者許正宏／攝影
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中正橋引道拆除作業在小年夜晚間展開，經過連夜趕工之後工程進度超前，今天下午橋面大致完成拆解，只剩下部份橋墩屹立。記者許正宏／攝影
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