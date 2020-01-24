親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

外科主任初一到初五都值班 妻子嘆：要當病人才能見你

過年走春不想人擠人 新北2秘境曝光享受悠閒假期

2020-01-24 16:55聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

許多民眾會利用農曆年假出外走春，但多數知名景點皆人山人海，擠得水泄不通，對此，新北市農業局推薦2處鄰近大台北都會地區的新北市農村再生社區，不僅能體驗農村之樂，也可享受悠閒春節假期。

•仙氣十足的美拍秘境—新店銀河社區

位於新店區銀河路88號的新店銀河社區，常年致力於生態保育，經輔導後，社區以發展生態旅遊為目標，時常舉辦生態導覽活動，如水梯田夜間生態導覽。

或到著名的銀河洞越嶺步道舉辦導覽活動，登山健行之餘，還會沿途介紹銀河洞歷史文化與林相生態。

此外，藏身銀河洞越嶺步道中段，一處充滿仙氣的打卡秘境「銀河飛瀑」，除了可見廟宇樓台坐落於岩洞之上外，瀑布從斷崖處飛瀉而下，吸引不少國內外遊客前來觀賞。

離「銀河飛瀑」約5分鐘距離，還有座遺世獨立的紅磚牆及觀景台，擁有「紅磚版天空之城」美譽的青立方景觀餐廳，民眾欣賞完瀑布後，可至此用餐並欣賞日落美景。

•都市桃花源—五股綠竹社區

位於觀音山國家風景區內的綠竹社區，以生產綠竹筍聞名，其中，社區內的「旗竿湖農場」是由28位筍農合資共同經營，使用在地農產品變化出各種料理美食。

在理事長楊海塗帶領之下，也積極推動社區發展，改善生態環境，農場旁綠竹筍與大象鼻蟲共存的裝置藝術，就是象徵社區恢復自然生態的最佳寫照。

農業局表示，「旗竿湖農場」春節期間從1月26日初二開始營業，社區也固定在每周日下午3點，安排生態。

農業局長李玟則表示，新北農村社區是春節走春的另一項選擇，除了一探新北秘境，還能體驗樸實無華的鄉野風情，享受遠離塵囂之旅。

藏身銀河洞越嶺步道中段，一處充滿仙氣的打卡秘境「銀河飛瀑」。記者胡瑞玲／攝影
藏身銀河洞越嶺步道中段，一處充滿仙氣的打卡秘境「銀河飛瀑」。記者胡瑞玲／攝影
分享
五股綠竹社區的旗竿湖農場環境優美，適合闔家一同出遊。圖／新北市農業局提供
五股綠竹社區的旗竿湖農場環境優美，適合闔家一同出遊。圖／新北市農業局提供
分享
綠竹社區經營期刊湖農場，吸引遊客慕名前來。圖／新北市農業局提供
綠竹社區經營期刊湖農場，吸引遊客慕名前來。圖／新北市農業局提供
分享
擁有「紅磚版天空之城」美譽的青立方景觀餐廳，有座遺世獨立的紅磚牆及觀景台。記者胡...
擁有「紅磚版天空之城」美譽的青立方景觀餐廳，有座遺世獨立的紅磚牆及觀景台。記者胡瑞玲／攝影
分享
綠竹社區生態導覽體驗活動。圖／新北市農業局提供
綠竹社區生態導覽體驗活動。圖／新北市農業局提供
分享
越嶺步道美麗的景觀吸引遊客前來登山健行。圖／新北市農業局提供
越嶺步道美麗的景觀吸引遊客前來登山健行。圖／新北市農業局提供
分享
擁有「紅磚版天空之城」美譽的青立方景觀餐廳，有座遺世獨立的紅磚牆及觀景台。記者胡...
擁有「紅磚版天空之城」美譽的青立方景觀餐廳，有座遺世獨立的紅磚牆及觀景台。記者胡瑞玲／攝影
分享
象徵綠竹社區人與自然生態共存的裝置藝術。圖／新北市農業局提供
象徵綠竹社區人與自然生態共存的裝置藝術。圖／新北市農業局提供
分享

春節國家風景區

延伸閱讀

讓你返鄉過年一路順暢 新北路平專案春節不打烊

因應武漢肺炎疫情 新北17家醫院加強緊急醫療...

雙北弱勢關懷春節不打烊 新北幸福保衛站、北市...

新北環狀線乘車人次穩定 年假首日和平常差不多

相關新聞

汐止康誥坑溪桃紅色櫻花爆發 首波2賞櫻景點大公開

2020-01-24 15:36

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57

防疫武漢肺炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一次

2020-01-24 12:20

讓你返鄉過年一路順暢 新北路平專案春節不打烊

2020-01-24 12:08

因應武漢肺炎疫情 新北17家醫院加強緊急醫療應變作為

2020-01-24 11:49

北部四大網美郊山 菜鳥也能輕鬆戰勝

2020-01-24 08:03

重慶南路高架橋開拆 車輛改道、公車路線調整

2020-01-24 00:33

北市重慶南路高架橋開拆 拚初三完工

2020-01-24 00:27

重慶南路高架橋一聲鳴笛開拆 遇雨也要拚初三通車

2020-01-23 22:50

「學姐」回鍋北市府 最快2月續任副發言人

2020-01-23 22:40

雙北弱勢關懷春節不打烊 新北幸福保衛站、北市可致電1999求助

2020-01-23 22:34

春節宮廟走春 祈福求財賞花燈

2020-01-23 22:32

中正橋引道拆除 附近居民前來拍照紀念

2020-01-23 22:28

春節連假 陽明山、九份、野柳交管

2020-01-23 22:11

新北環狀線乘車人次穩定 年假首日和平常差不多

2020-01-23 17:28

搭皇冠北海岸線拍照抽好禮 套票、1日券及限定紀念品

2020-01-23 17:04

侯友宜隻身突襲新店建國市場 呼籲新北警要做好準備

2020-01-23 15:07

戴口罩慈惠宮前發福卡 馬英九：越多人參選黨主席越好

2020-01-23 14:57

春節到富基漁港吃海鮮 飽覽北海岸風光還能抽8千元大獎

2020-01-23 14:40

「學姐」確定回鍋北市府 黃瀞瑩：最快2月續任副發言人

2020-01-23 14:31

淡水天元宮三色櫻綻放 警方啟動交通管制措施

2020-01-23 13:48

新北超商「幸福保衛站」 寒假春節照顧不中斷

2020-01-23 13:25

九份早8到晚8交管 車輛客滿將只能停水湳洞

2020-01-23 12:21

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57

自由行陸客斷炊後的墾丁 年假住房讓主管捏了把冷汗

2020-01-23 18:14

重慶南路高架橋一聲鳴笛開拆 遇雨也要拚初三通車

2020-01-23 22:50

返鄉過年的遊子都戴口罩 雲林長輩見識武漢肺炎威力

2020-01-23 18:25

驚！秋冬遊補助副作用 南投春節住宿率跌到6成

2020-01-24 10:32

中正橋引道拆除 附近居民前來拍照紀念

2020-01-23 22:28

蘭嶼豬回家！40年前飄洋過海到台灣保種 蘭嶼豬將回流

2020-01-23 22:27

北部四大網美郊山 菜鳥也能輕鬆戰勝

2020-01-24 08:03

影／中山168「1多點」打造苗栗小松菸 匯集工藝平台

2020-01-23 19:00

重慶南路高架橋開拆 車輛改道、公車路線調整

2020-01-24 00:33

台南新化年貨大街逾17萬人次 總營業額破2千萬元

2020-01-23 18:25

客家麻糬、薑茶小湯圓 新竹市府公布經典廟宇平安美食

2020-01-24 10:30

北市重慶南路高架橋開拆 拚初三完工

2020-01-24 00:27

過年逛文創市集、看鋼彈 合興、竹南車站有「藝」思

2020-01-23 23:22

影／除夕熱鬧到元宵 宜蘭廟宇嘉年華送出最大獎「黃金鼠」

2020-01-23 18:25

屏東「夜鷹早鳥」春節不打烊 顧環境讓大家過好年

2020-01-23 23:51

台中「全城皆寶」 台灣燈會4天可抓稀有「寶可夢」

2020-01-23 22:38

影／搶錢母！紫南宮除夕排隊逾1公里 第1名阿伯帶棉被睡3天

2020-01-24 15:49

「學姐」回鍋北市府 最快2月續任副發言人

2020-01-23 22:40

人數差距太大！原訂4點飛往澎湖的軍機運輸任務暫緩

2020-01-24 16:34

彰化「阿福早點」飄香27年今關店 好滋味不收攤

2020-01-23 23:36

台61線竹南路段 初三、初四 封閉平交路口、禁左轉

2020-01-24 12:47

南迴改通車後首遇春節連假 「開起來非常順！」

2020-01-23 23:44

嘉義櫻花、李花正美 子瑜也來賞花

2020-01-23 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top