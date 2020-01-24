過年走春不想人擠人 新北2秘境曝光享受悠閒假期

許多民眾會利用農曆年假出外走春，但多數知名景點皆人山人海，擠得水泄不通，對此，新北市農業局推薦2處鄰近大台北都會地區的新北市農村再生社區，不僅能體驗農村之樂，也可享受悠閒春節假期。

•仙氣十足的美拍秘境—新店銀河社區

位於新店區銀河路88號的新店銀河社區，常年致力於生態保育，經輔導後，社區以發展生態旅遊為目標，時常舉辦生態導覽活動，如水梯田夜間生態導覽。

或到著名的銀河洞越嶺步道舉辦導覽活動，登山健行之餘，還會沿途介紹銀河洞歷史文化與林相生態。

此外，藏身銀河洞越嶺步道中段，一處充滿仙氣的打卡秘境「銀河飛瀑」，除了可見廟宇樓台坐落於岩洞之上外，瀑布從斷崖處飛瀉而下，吸引不少國內外遊客前來觀賞。

離「銀河飛瀑」約5分鐘距離，還有座遺世獨立的紅磚牆及觀景台，擁有「紅磚版天空之城」美譽的青立方景觀餐廳，民眾欣賞完瀑布後，可至此用餐並欣賞日落美景。

•都市桃花源—五股綠竹社區

位於觀音山國家風景區內的綠竹社區，以生產綠竹筍聞名，其中，社區內的「旗竿湖農場」是由28位筍農合資共同經營，使用在地農產品變化出各種料理美食。

在理事長楊海塗帶領之下，也積極推動社區發展，改善生態環境，農場旁綠竹筍與大象鼻蟲共存的裝置藝術，就是象徵社區恢復自然生態的最佳寫照。

農業局表示，「旗竿湖農場」春節期間從1月26日初二開始營業，社區也固定在每周日下午3點，安排生態。