汐止康誥坑溪桃紅色櫻花爆發 首波2賞櫻景點大公開

隨著新春報到即將迎來第一波櫻花滿開潮，新北市汐止區康誥坑溪旁台灣山櫻已盛開，除了白天可以前來觀賞外，今年還首次設置球型燈飾，在夜間亮起「溪澗夜櫻」，成為賞櫻嬌點；另，汐止區勤進路往石碇區石汐路沿路也有櫻花綻放，十分漂亮。

春節假期，許多人會帶著全家大小出遊，北部地區，汐止康誥坑溪河畔已綻放新春首波櫻花。康誥坑溪兩岸種植約200多株櫻花，在汐止區公所及文化里辦公處共同照料下，生長狀況良好，花況更勝以往。

新北市景觀處表示，因今年冬季偏暖，平地市區低溫天數少，因此目前已有櫻花綻放的區域多在近郊山區，而市區櫻花為康誥坑溪沿岸率先開滿，民眾可把握年假前來走春。

除了白天可以欣賞沿岸桃紅色花海外，今年景觀處還利用溪澗地勢將球形燈飾滿布於溪底及邊坡，讓夜間可以亮起「溪澗夜櫻」，呈現出不同於白天的風情。

景觀處表示，康誥坑溪沿岸櫻花最佳賞櫻時間為春節年假期間，想前往欣賞的民眾，可搭乘台鐵至汐科站，步行約500公尺即可抵達。

另外，汐止區勤進路往石碇區石汐路也有櫻花綻放，想觀賞的民眾可騎車或開車前往，從勤進路上山，經過天道清修院，直到石汐路口上山皆有櫻花。