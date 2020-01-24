防疫武漢肝炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一次

因應武漢肺炎疫情持續，淡海輕軌除了加強車站與車廂清潔、消毒工作外，也要求第一線服務人員執勤時配戴口罩，提供民眾安全搭乘環境。

淡海輕軌因應新型冠狀病毒肺炎防疫，針對旅客接觸頻繁的車站內設施，像是自動售票機、電扶梯或樓梯扶手、電梯按鈕等，每8小時消毒1次。

列車車廂每日出車前進行清潔與消毒作業，並加強清潔車門按鈕、拉環、立桿及座位等乘客較易接觸的區域。