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防疫武漢肝炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一次

2020-01-24 12:20聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

因應武漢肺炎疫情持續，淡海輕軌除了加強車站與車廂清潔、消毒工作外，也要求第一線服務人員執勤時配戴口罩，提供民眾安全搭乘環境。

淡海輕軌因應新型冠狀病毒肺炎防疫，針對旅客接觸頻繁的車站內設施，像是自動售票機、電扶梯或樓梯扶手、電梯按鈕等，每8小時消毒1次。

列車車廂每日出車前進行清潔與消毒作業，並加強清潔車門按鈕、拉環、立桿及座位等乘客較易接觸的區域。

此外，也要求第一線服務人員即日起執勤時，全面配戴口罩，提供民眾安全搭乘環境；另，也呼籲民眾做好自我健康管理，勤用肥皂洗手，若有咳嗽、發燒症狀要戴一般外科口罩，並盡量避免接觸野生動物。

淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1...
淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1次。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1...
淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1次。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1次。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1次。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌除加強車站與車廂清潔、消毒外，也針對旅客接觸頻繁的站內設施每8小時消毒1次。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌武漢肺炎

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