親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

Keanna驚傳除夕凌晨大出血暈倒浴室 幸友人發現急送醫

澳網／小威廉絲爆冷敗給大陸王薔 意外無緣晉級

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，昨晚小年夜九點封橋後正式開拆，力拚在春節四天連假完成。台北市長柯文哲今上午前往會勘，再度重申，一年當中只有這個時間有辦法封橋，其他時間的交通流量都太大了，且這座橋還通道永和，所以只能比照忠孝橋的經驗處理，這幾天一定會很吵，其他居民要多包涵了，也拜託大家加油。

新工處表示，拆除工程能否如期搞定，取決前期「黃金51小時」，如果橋板太牢固就會很難拆。為此，北市府安排了40部大鋼牙、100多部怪手、156部卡車協助拆除。

新工處表示，重慶南路高架橋的橋板結構比較特別，像積木一樣一塊塊拼上去，所以其實像魚骨頭那樣子很硬，不過也因為該橋比較老舊，所以怪手下去，發現比想像中的好拆很多，原訂今天早上的拆除進度應該要到17%，不過目前進度超前，已到31％。

至於是否有可能提前完工？新工處直言「有機會」，不過由於氣象預報，明天就會開始下雨，屆時畫標線、AC鋪面等都會受到影響，不過由於僅是道路復原工程，算是臨時性道路，若一直下雨還是會做道路銑鋪，若真的道路品質不好，會請包商刨掉重新銑鋪。

實際上，北市府對於拆除工程相當重視，今還出動影片團隊，準備拍攝拆橋的紀錄片。柯文哲表示，不要看拆除工程只有4天，前置作業其實好幾個月，都要兵棋推演，這是相當複雜的工程。

至於是否擔心下雨？柯文哲說，下雨確實會稍微不方便，不過好處是粉塵量也會比較小，不下雨就要一直噴水，不然粉塵量太大了。

銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，昨晚小年夜九點封橋後正式開拆，力拚在春節四...
銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，昨晚小年夜九點封橋後正式開拆，力拚在春節四天連假完成。記者邱瓊玉／攝影
分享
台北市長柯文哲今上午前往會勘，再度重申，一年當中只有這個時間有辦法封橋，其他時間...
台北市長柯文哲今上午前往會勘，再度重申，一年當中只有這個時間有辦法封橋，其他時間的交通流量都太大了，所以只能比照忠孝橋的經驗處理，這幾天一定會很吵，其他居民要多包涵了，也拜託大家加油。記者邱瓊玉／攝影
分享
台北市長柯文哲表示，不要看拆除工程只有4天，前置作業其實好幾個月，都要兵棋推演，...
台北市長柯文哲表示，不要看拆除工程只有4天，前置作業其實好幾個月，都要兵棋推演，這是相當複雜的工程。記者邱瓊玉／攝影
分享

北市柯文哲高架橋

延伸閱讀

北市新任勞動局長人選確定 前反同市議員陳信瑜...

重慶南路高架橋開拆 車輛改道、公車路線調整

北市重慶南路高架橋開拆 拚初三完工

重慶南路高架橋一聲鳴笛開拆 遇雨也要拚初三通...

相關新聞

北市重慶南路高架橋開拆 拚初三完工

2020-01-24 00:27

因應武漢肺炎疫情 北捷服務人員即日起執勤戴口罩

2020-01-24 12:34

防疫武漢肝炎 淡海輕軌站內設施每8小時消毒一次

2020-01-24 12:20

讓你返鄉過年一路順暢 新北路平專案春節不打烊

2020-01-24 12:08

因應武漢肺炎疫情 新北17家醫院加強緊急醫療應變作為

2020-01-24 11:49

北部四大網美郊山 菜鳥也能輕鬆戰勝

2020-01-24 08:03

重慶南路高架橋開拆 車輛改道、公車路線調整

2020-01-24 00:33

重慶南路高架橋一聲鳴笛開拆 遇雨也要拚初三通車

2020-01-23 22:50

「學姐」回鍋北市府 最快2月續任副發言人

2020-01-23 22:40

雙北弱勢關懷春節不打烊 新北幸福保衛站、北市可致電1999求助

2020-01-23 22:34

春節宮廟走春 祈福求財賞花燈

2020-01-23 22:32

中正橋引道拆除 附近居民前來拍照紀念

2020-01-23 22:28

春節連假 陽明山、九份、野柳交管

2020-01-23 22:11

新北環狀線乘車人次穩定 年假首日和平常差不多

2020-01-23 17:28

搭皇冠北海岸線拍照抽好禮 套票、1日券及限定紀念品

2020-01-23 17:04

侯友宜隻身突襲新店建國市場 呼籲新北警要做好準備

2020-01-23 15:07

戴口罩慈惠宮前發福卡 馬英九：越多人參選黨主席越好

2020-01-23 14:57

春節到富基漁港吃海鮮 飽覽北海岸風光還能抽8千元大獎

2020-01-23 14:40

「學姐」確定回鍋北市府 黃瀞瑩：最快2月續任副發言人

2020-01-23 14:31

淡水天元宮三色櫻綻放 警方啟動交通管制措施

2020-01-23 13:48

新北超商「幸福保衛站」 寒假春節照顧不中斷

2020-01-23 13:25

九份早8到晚8交管 車輛客滿將只能停水湳洞

2020-01-23 12:21

北市重慶高架橋今晚拆 柯文哲：24小時閃電戰

2020-01-23 12:12

注意！重慶南路高架橋今晚封橋開拆 交管圖解看這裡

2020-01-23 11:28

北市重慶高架橋今晚開拆 柯文哲發豪語：封橋、閃電戰

2020-01-23 11:07

看女王頭玩野柳恐破10萬人次 警：靠導航恐塞到動不了

2020-01-23 09:57

過年求財！金山財神廟春節爆人潮 籲多搭免費接駁車

2020-01-23 07:41

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

自由行陸客斷炊後的墾丁 年假住房讓主管捏了把冷汗

2020-01-23 18:14

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57

全台縣市首長網路正面聲量第一名 饒慶鈴：讓縣民有感

2020-01-23 14:33

重慶南路高架橋一聲鳴笛開拆 遇雨也要拚初三通車

2020-01-23 22:50

返鄉過年的遊子都戴口罩 雲林長輩見識武漢肺炎威力

2020-01-23 18:25

「學姐」確定回鍋北市府 黃瀞瑩：最快2月續任副發言人

2020-01-23 14:31

新北環狀線乘車人次穩定 年假首日和平常差不多

2020-01-23 17:28

中正橋引道拆除 附近居民前來拍照紀念

2020-01-23 22:28

淡水天元宮三色櫻綻放 警方啟動交通管制措施

2020-01-23 13:48

蘭嶼豬回家！40年前飄洋過海到台灣保種 蘭嶼豬將回流

2020-01-23 22:27

驚！秋冬遊補助副作用 南投春節住宿率跌到6成

2020-01-24 10:32

侯友宜隻身突襲新店建國市場 呼籲新北警要做好準備

2020-01-23 15:07

加大防疫力道 即日起成大醫院謝絕所有探病訪客

2020-01-24 11:50

影／中山168「1多點」打造苗栗小松菸 匯集工藝平台

2020-01-23 19:00

北部四大網美郊山 菜鳥也能輕鬆戰勝

2020-01-24 08:03

前南投縣議員鄧永禧病逝 兒子感念母恩捐善款助人

2020-01-23 14:58

台南新化年貨大街逾17萬人次 總營業額破2千萬元

2020-01-23 18:25

金門囝仔展「舞」功 參加兩岸國標舞賽勇奪上百獎座

2020-01-23 16:26

北市重慶南路高架橋開拆 拚初三完工

2020-01-24 00:27

春節嚴防流感肆虐！台中累計重症14人其中1死

2020-01-23 17:04

重慶南路高架橋開拆 車輛改道、公車路線調整

2020-01-24 00:33

過年逛文創市集、看鋼彈 合興、竹南車站有「藝」思

2020-01-23 23:22

客家麻糬、薑茶小湯圓 新竹市府公布經典廟宇平安美食

2020-01-24 10:30

影／除夕熱鬧到元宵 宜蘭廟宇嘉年華送出最大獎「黃金鼠」

2020-01-23 18:25

國立海洋科技博物館初一到初三發紅包有好禮 每天500份

2020-01-23 15:47

網傳武漢肺炎訊息攏係假 屏衛生局嚴正呼籲勿傳播

2020-01-23 17:05

春節更適合親子遊 山上花園水道博物館添藝術沙坑

2020-01-23 15:09

戴口罩慈惠宮前發福卡 馬英九：越多人參選黨主席越好

2020-01-23 14:57

金門縣長楊鎮浯機場接機 迎鄉親返鄉過年

2020-01-23 14:32

張麗善體力超驚人 除夕到初三要連跑57座廟發福袋

2020-01-23 13:43

「學姐」回鍋北市府 最快2月續任副發言人

2020-01-23 22:40

屏東「夜鷹早鳥」春節不打烊 顧環境讓大家過好年

2020-01-23 23:51

影／幫高雄衝觀光！韓國瑜親訪蓮池潭邀民眾來走春

2020-01-23 15:58

口罩禁出口1個月 業者：希望有專門小組處理特殊狀況

2020-01-24 11:41

走春超夯崗山之眼、駁二特區 這些交管措施必注意

2020-01-23 13:30

南迴改通車後首遇春節連假 「開起來非常順！」

2020-01-23 23:44

影／盧秀燕前往台中太平發加菜金 強調會做好防疫準備

2020-01-23 15:59

春節到富基漁港吃海鮮 飽覽北海岸風光還能抽8千元大獎

2020-01-23 14:40

高雄燈會全國創意花燈「燈王」出爐 今晚起開燈

2020-01-23 15:44

鄭文燦小年夜發福袋 買雞排慰勞值勤警員

2020-01-23 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top