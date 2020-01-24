真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，昨晚小年夜九點封橋後正式開拆，力拚在春節四天連假完成。台北市長柯文哲今上午前往會勘，再度重申，一年當中只有這個時間有辦法封橋，其他時間的交通流量都太大了，且這座橋還通道永和，所以只能比照忠孝橋的經驗處理，這幾天一定會很吵，其他居民要多包涵了，也拜託大家加油。

新工處表示，拆除工程能否如期搞定，取決前期「黃金51小時」，如果橋板太牢固就會很難拆。為此，北市府安排了40部大鋼牙、100多部怪手、156部卡車協助拆除。

新工處表示，重慶南路高架橋的橋板結構比較特別，像積木一樣一塊塊拼上去，所以其實像魚骨頭那樣子很硬，不過也因為該橋比較老舊，所以怪手下去，發現比想像中的好拆很多，原訂今天早上的拆除進度應該要到17%，不過目前進度超前，已到31％。

至於是否有可能提前完工？新工處直言「有機會」，不過由於氣象預報，明天就會開始下雨，屆時畫標線、AC鋪面等都會受到影響，不過由於僅是道路復原工程，算是臨時性道路，若一直下雨還是會做道路銑鋪，若真的道路品質不好，會請包商刨掉重新銑鋪。

實際上，北市府對於拆除工程相當重視，今還出動影片團隊，準備拍攝拆橋的紀錄片。柯文哲表示，不要看拆除工程只有4天，前置作業其實好幾個月，都要兵棋推演，這是相當複雜的工程。