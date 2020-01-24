因應武漢肺炎疫情 新北17家醫院加強緊急醫療應變作為

因應武漢肺炎疫情持續，新北市長侯友宜要求急救責任醫院加強緊急醫療應變作為，新北市衛生局也要求17家急救責任醫院落實發燒篩檢、病人分流機制，並呼籲民眾少去人潮聚集場所、避免接觸野生動物禽鳥。

大陸武漢肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜指示，加強緊急醫療應變作為，以及盤點收治量能並確保防疫物資儲備安全量。

衛生局也要求17家急救責任醫院落實發燒篩檢、病人分流機制、院內醫護人員戴一般外科口罩，以及宣導民眾若進入醫院也要戴一般外科口罩。

若急診類流感病患佔率超過11%時，應開設類流感特別門診，並確實在衛福部緊急醫療管理系統，登錄加護病房空床數、呼吸器數量、葉克膜數量等急重症資源。

衛生局表示，新北53家醫院中，有9家經衛福部為傳染病指定隔離醫院及應變醫院，同時也是急救責任醫院。

其防疫資源包含75床負壓病床、防護衣、隔離衣、N95口罩、一般外科口罩等，皆達安全儲備量，提供新北防疫所需。

衛生局呼籲，武漢肺炎疫情蔓延，春節期間民眾需多注意自己及家人身體健康，咳嗽戴一般外科口罩、勤用肥皂洗手、少去市場醫院等人多場所，以及避免接觸野生動物禽鳥。