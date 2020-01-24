北部四大網美郊山 菜鳥也能輕鬆戰勝

國內近幾年來爬山風氣盛行，尤其很多近郊山區方便抵達，特別選出四座北部熱門又輕鬆的登山路線，不但攻頂健行的路徑明確，沿途和山頂風景美得驚人，即使沒什麼爬山經驗的人，也有能力完成，只消半天、一天時間，放鬆心情去散步、郊遊，讓自己身處大自然之中。

●三貂嶺瀑布步道 一口氣攻略三個瀑布

新北市的三貂嶺瀑布步道，全長2.71公里，約走上1小時15分，坡度不陡，平緩好走，可沿途欣賞三層瀑布，第一層是合谷瀑布，第二層為摩天瀑布，第三層是枇杷洞瀑布。合谷瀑布落差與水量最大，相當壯觀，走一趟讓人覺得身心靈都被洗滌了。

三貂嶺瀑布步道登山口在碩仁國小舊址前方，拾階而上即是。要前往的最佳方式是搭台鐵區間車到三貂嶺車站，出站後沿著鐵軌旁的小徑，循指標一直走。而三貂嶺車站沒有任何道路可以抵達，有「到不了的車站」之稱，也是鐵道迷必遊的秘境小站。下山後可搭台鐵去猴硐站遊玩。

●南子吝山 攻頂飽覽絕美海景

位在東北角的南子吝山，山頂展望極佳，擁有360度賞海望山的無敵景致，卻相當好爬，在IG可是高人氣的打卡景點，頗受網美青睞。

前往方式除了自駕，可搭乘台灣好行黃金福隆線「856」號公車，在南雅南新宮站下車，徒步五分鐘可抵登山口，步道全長990公尺，除了路程前段的木階梯稍陡，至中段視野開闊，眼前是層層疊疊的山巒，一轉過身就是壯闊大海，不到一小時就可攻頂，很有成就感。

●鼻頭角公園走在稜線上 台版萬里長城

同樣在東北角的鼻頭角公園，也可搭乘台灣好行黃金福隆線「856」號公車，在鼻頭站下車。自鼻頭國小起登，共有稜谷線、濱海線以及燈塔線三條串聯的步道。稜谷線有台版萬里長城美譽，就可知登高望遠的景色有多壯觀，可欣賞山海灣岬景緻和海蝕地形，還可好好研究海濱植物，大自然生態豐富。

●陽明山國家公園夢幻湖 登七星山最輕鬆

七星山主峰是台北市第一高峰，主要有小油坑、冷水坑、苗圃三個登山口，但在冷水坑路線至七星山之間的夢幻湖停車場，等於抄近路，散步的心情起登，大約半小時就可抵達夢幻湖。