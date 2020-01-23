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重慶南路高架橋一聲鳴笛開拆 遇雨也要拚初三通車

2020-01-23 22:50聯合報 記者張世杰／台北即時報導

銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拚春節假期4天內夷平，今晚舉行拆橋典禮，卸下橋名名牌後，副市長彭振聲一聲鳴笛下，啟動拆除作業，要趕在初三（27日）晚間全線通車，現場也聚集不少民眾圍觀，見證橋齡49年的重慶南路高架橋功成身退；不過，彭振聲提到，根據氣象報導春節期間恐下雨，恐導致標線不容易黏著，但會盡量克服。

連接雙北的中正橋，前身名為川端橋，為應付龐大車流，歷經拓寬改善，因不符耐震標準，又被認定文資身分，北市府啟動中正橋改建，採「新舊共存」，另闢新橋、保留舊橋。

台北市新工處表示，中正橋改建分成三大階段，包括「蓋新橋、拆重慶南路高架橋、改建保存川端橋結構」整體耗時4年，其中，蓋新橋已於去年5月動工，並於今年春節拆除忠孝橋引道。

彭振聲表示，啟動拆橋作業後，預計94小時之後就將開放全線通車，包括拆除橋梁上部、下部結構，以及路基回填等，要在初三晚間完成，北市府經過重複演練，就像市長柯文哲講的「慢慢想，快快拆。」

彭振聲指出，重慶南路高架橋拆完後，對於周邊的市容景觀、都更條件，會改善很多，且中正橋未來將大變身，成為符合防洪耐震標準的橋梁；不過，彭振聲坦言，根據氣象報導，初一晚上至初二會下雨，會導致標線不容易黏著，但會盡量克服，用風乾方式處理。

銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拚春節4天夷平，稍早舉行拆橋典禮，...
銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拚春節4天夷平，稍早舉行拆橋典禮，卸下橋名牌後，在副市長彭振聲一聲鳴笛下，啟動拆除作業。記者張世杰／攝影
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銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拚春節4天夷平，稍早舉行拆橋典禮，...
銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拚春節4天夷平，稍早舉行拆橋典禮，卸下橋名牌後，在副市長彭振聲一聲鳴笛下，啟動拆除作業。記者張世杰／攝影
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銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋，台北市政府力拚春節4天夷平，稍早舉行拆橋典禮，卸下橋名牌後，在副市長彭振聲一聲鳴笛下，啟動拆除作業。記者張世杰／攝影
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彭振聲北市高架橋

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