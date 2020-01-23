中正橋引道拆除 附近居民前來拍照紀念

連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道，晚間舉行拆除儀式，在台北市副市長蔡炳坤敲下引道名牌的一刻，中正橋引道拆除作業正式展開，巨大的敲擊聲響，吸引不少民眾捂著耳朵，觀看這歷史的一刻。連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道，晚間舉行拆除儀式，在台北市副市長蔡炳坤（右二）敲下引道名牌一刻，中正橋引道拆除作業正式展開。記者許正宏／攝影 分享 facebook 中正橋引道拆除工程晚上開始，晚間各式工程車輛開上橋面，準備拆除工程，不少附近居民前來拍照紀念這歷史的一刻。記者許正宏／攝影 分享 facebook 中正橋引道拆除工程晚上開始，晚間各式工程車輛開上橋面，準備拆除工程，不少附近居民前來拍照紀念這歷史的一刻。記者許正宏／攝影 分享 facebook 中正橋引道拆除工程晚上開始，晚間各式工程車輛開上橋面，準備拆除工程。記者許正宏／攝影 分享 facebook 連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道，晚間正式展開拆除作業，巨大的敲擊聲響，讓一旁圍觀的民眾捂著耳朵，觀看這歷史的一刻。記者許正宏／攝影 分享 facebook 中正橋引道拆除工程晚上開始，晚間各式工程車輛開上橋面，準備拆除工程。記者許正宏／攝影 分享 facebook 中正橋引道拆除工程晚上開始，晚間各式工程車輛開上橋面，準備拆除工程。記者許正宏／攝影 分享 facebook
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