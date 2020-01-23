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春節連假 陽明山、九份、野柳交管

2020-01-23 22:11聯合報 記者魏翊庭游明煌陳惠惠／連線報導

陽明山 開車上山3處入口須有通行證 九份 每天上午8點至晚上8點 野柳 實施彈性「車輛總量管制」

雙北熱門景點包括台北陽明山、新北九份及野柳等地，平日就是民眾踏青旅遊熱區，因應春節年假湧入的人車潮，將實施交通管制。民眾開車出遊要注意管制時間，建議多搭乘大眾運輸。

雙北熱門景點包括台北陽明山、新北九份及野柳（圖）等地，因應年假人車潮實施交通管制...
雙北熱門景點包括台北陽明山、新北九份及野柳（圖）等地，因應年假人車潮實施交通管制。圖／金山警分局提供
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針對陽明山，北市士林警分局祭出交通管制及疏導措施，上山方向，每天上午8點至下午3點實施自用小汽車（包含客、貨兩用車）管制，管制點包括仰德大道與至誠路口、福林路與忠勇街口、至善路2段1巷口共3處，僅允許有仰德大道通行證或臨時通行證的車輛通行，否則就要改道行駛北投泉源路，或東山路25巷等替代道路。

陽明山下山部分，每天下午2點至晚間6點，在格致路與菁山路口、格致路與凱旋路口等2處，實施彈性下山管制及分流。

雙北熱門景點包括台北陽明山、新北九份（圖）及野柳等地，因應年假人車潮實施交通管制...
雙北熱門景點包括台北陽明山、新北九份（圖）及野柳等地，因應年假人車潮實施交通管制。記者魏翊庭／攝影
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九份觀光區，春節期間每天上午8點至晚上8點，瑞芳警分局都會實施交通管制，遊覽車需停放於九號、新九號停車場，遊客轉乘接駁公車上九份。自用車部分，一旦九份各停車場即將滿場，即啟動引導車輛一律停放「九號停車場」及「水湳洞停車場」；九號停車場將近飽和時，進入金九地的車輛一律只能停放在水湳洞停車場。

看女王頭玩野柳恐破10萬人次，靠導航恐塞替代道路看這。圖／聯合報系資料照片
看女王頭玩野柳恐破10萬人次，靠導航恐塞替代道路看這。圖／聯合報系資料照片
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過往春節連假，野柳吸引近10萬旅遊人次拜訪，警方估今年假期更長人潮恐更多，除夕到初五實施彈性「車輛總量管制」措施；警方建議，北海岸僅有台2線一條主幹道，可行駛替代道路，若用導航可能塞在路上。

警方分別在港東路與港西路口管制野柳風景區、台2線石角路口管制龜吼漁港，實施彈性車輛總量管制，民眾需提早在野柳地質公園、龜吼漁港及石角濱海停車場停車。

至於替代路線，進野柳風景區遊覽車請由台2線玉田路口（翡翠灣）右轉，行駛山路前往地質公園及海洋世界。

進萬里加投路段，往法鼓山、中角灣及石門車輛，請於萬里區下社路口右轉，行駛磺清路前往。

往金山老街部分，為加強台2線往基隆方向車流運行，中午12點至晚上8點，中山路、中興路將縮短綠燈秒數，請金山老街地區車輛行駛替代道路，沿金山區磺清路接右轉台2線，以免停等時間過長。

停車場野柳九份

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