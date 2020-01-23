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新北環狀線乘車人次穩定 年假首日和平常差不多

2020-01-23 17:28聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

今天是小年夜，也是春節假期第一天，新北捷運環狀線第一階段今試乘累計服務超過2萬7千人次，和過去試乘期間的平日服務人次差不多。據新北市捷運局統計，除了1月19日首日試乘人次達5萬5千人次外，之後人次約在2萬5千至3萬之間，趨於平穩。

環狀線第一階段串連新北市新店、中和、板橋及新莊，試乘時間為每日上午10點至下午4點止，試乘至今，一般上、下班通勤的民眾較少機會利用到。

環狀線第一階段已訂於1月31日通車，通車後營運時間為上午6點至晚上12點。新北市長侯友宜將在通車前的年假28日（初四）上午，視察環狀線新北產業園區站的機捷連通道運行狀況，並發放福袋。

今天是小年夜，也是年假第一天，捷運第一階段環狀線今試乘累計服務超過2萬7千人次。...
今天是小年夜，也是年假第一天，捷運第一階段環狀線今試乘累計服務超過2萬7千人次。記者魏翊庭／攝影
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捷運環狀線侯友宜

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