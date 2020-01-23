新北環狀線乘車人次穩定 年假首日和平常差不多

今天是小年夜，也是春節假期第一天，新北捷運環狀線第一階段今試乘累計服務超過2萬7千人次，和過去試乘期間的平日服務人次差不多。據新北市捷運局統計，除了1月19日首日試乘人次達5萬5千人次外，之後人次約在2萬5千至3萬之間，趨於平穩。

環狀線第一階段串連新北市新店、中和、板橋及新莊，試乘時間為每日上午10點至下午4點止，試乘至今，一般上、下班通勤的民眾較少機會利用到。