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搭皇冠北海岸線拍照抽好禮 套票、1日券及限定紀念品

2020-01-23 17:04聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

交通部北觀處推動的「皇冠北海岸線」為回饋遊客，本月24日除夕起至3月1日止，特推出皇冠北海岸線拍照抽好禮活動，獎項有皇冠北海岸線套票、1日券及限定紀念品等共計60份，歡迎遊客搭乘好行公車遊北海岸。

皇冠北海岸線去年度針對搭乘遊客需求同步改善軟硬體服務，如富貴角燈塔站點移至步道入口處，提高富貴角遊憩區內景點易達性；因應中角灣國際衝浪基地啟用及推動北海岸運動休閒觀光，於中角站設立好行站點；協調台北捷運公司於淡水捷運站出站增設乘車指引標示及畫設候車線，增加好行能見度等。

好行公車車體標準識別彩繪，公車內部繪製北海岸景點、台灣觀光代言人喔熊組長、北海岸泡湯等意象裝飾，加深遊客對北海岸景點印象及增添乘車樂趣。去年並獲得交通部觀光局台灣好行服務品質提升獎之推動單位。

搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」，拍下公車內部北海岸意象裝飾（如枕巾、手拉環、天花板彩貼等）上傳至「北觀粉絲團-幸福北海岸」限定貼文下方並標註1位好友即可參加抽獎，抽獎獎項包含皇冠北海岸線套票、一日券、收納包及杯蓋等，共計60份獎品，預計3月3日抽出，並於「北觀粉絲團-幸福北海岸」公告得獎名單。另提醒遊客於公車內拍照時，應留意乘車安全。

皇冠北海岸線沿線15個站點，包含自然生態、地質景觀、文藝作品、運動觀光、熱門打卡景點、美食小吃、溫泉泡湯等多元特色，北觀處邀請大家春節期間搭乘「皇冠北海岸線」遊北海岸，1月底前持電子票證(悠遊卡、一卡通等)搭乘享票價半價優惠，還可參加「皇冠北海岸線拍照抽好禮」活動，快來趟低碳環保輕旅行吧！

皇冠北海岸線路線、班次及4款套票等最新訊息，請至「台灣好行」官網查詢https://www.taiwantrip.com.tw/line/41?x=1&y=4

「北觀粉絲團-幸福北海岸」：https://zh-tw.facebook.com/northguan/

搭皇冠北海岸線拍照抽好禮，套票、1日券及限定紀念品。圖／北觀處提供
搭皇冠北海岸線拍照抽好禮，套票、1日券及限定紀念品。圖／北觀處提供
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搭皇冠北海岸線拍照抽好禮，套票、1日券及限定紀念品。圖／北觀處提供
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搭皇冠北海岸線拍照抽好禮，套票、1日券及限定紀念品。圖／北觀處提供
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公車台灣好行捷運

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