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淡水天元宮三色櫻綻放 警方啟動交通管制措施

2020-01-23 13:48聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

淡水天元宮後山的三色櫻今日花況。圖／網友Jen chieh提供
淡水天元宮後山的三色櫻今日花況。圖／網友Jen chieh提供
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受暖冬影響，新北市淡水區無極天元宮後山的三色櫻（非吉野櫻）提前綻放，過年期間為最佳賞花時機，淡水警分局將從後天1月25日（大年初一）上午8時啟動交通管制措施，提醒民眾配合疏導。

根據臉書社團「淡水天元宮花況報導」，目前後山三色櫻的花況，前半部已開6成，後半部約2成，警方預計春節7天連假將吸引大批賞花遊客，已協調軍方開放「山仔頂營區」供民眾停車，同時規劃疏導措施。

一、管制時間：1月25日至3月31日止，假日上午8時到晚上8時、平日上午7時到晚上7時執行，並視花期彈性調整。

二、限制路段：天元宮兩側（北新路自水源國小至山仔頂營區），北3線（自養生樹社區至北新路），於賞櫻期間

路邊禁止違規停車。

三、交通管制點：

(1)淡金、北新路口(第1階段)。

(2)口湖子路三岔路口(第1階段)。

(3)淡金路與商工路口(第2階段)。

(4)北3線與鄧公路口處(第2階段)。

(5)淡金路奇樺地磅前(第2階段)。

以上管制點預定於1月25日起至3月31日止，每日上午8時到晚上6時彈性實施總量管制，請民眾配合警方指揮引導或由淡水捷運站、淡金、北新福德宮前公車站轉搭接駁公車前往。

四、道路管制、疏導措施：

(1)假日期間行駛101線下山車輛在淡金、北新路口強制右轉行駛（暫停直行與左轉），並於淡金、新市一路口再行

迴轉，避免下山車流回堵。

(2)疏導下山車輛行駛北3線替代道路往台北市北投方向分散車流。

(3)道路車流狀況，如上山停等車輛延伸至水源派出所前即於北新、淡金路口實施總量管制；另於3月下旬北新庄墓

園區提早掃墓民眾，引導行駛替代路線 改走行忠路(北6線)、奎柔山路(北8線)、頂田寮路(北10線)及大湖路(北7

線)前往，以紓緩北新路車潮。

警方表示，天元宮周邊地狹路小，停車位難求，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。另因應賞花人潮車潮，將適時啟動上山車輛總量管制，請開車民眾將車輛停放淡金、北新路口周邊停車場或義山路2段路旁兩側，再搭乘接駁公車，避免塞車之苦。

為方便用路人查詢管制期間交通狀況，管制範圍周邊各執勤人員均可立即提供駕駛人相關訊息，亦可打電話查詢即時資訊與交通狀況（淡水警分局勤務指揮中心：02-26224330）。

春節期間天元宮周邊將實施交通管制措施。圖／警方提供
春節期間天元宮周邊將實施交通管制措施。圖／警方提供
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春節期間天元宮周邊將實施交通管制措施。圖／警方提供
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淡水天元宮

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