九份早8到晚8交管 車輛客滿將只能停水湳洞

新北市交通局在春節期間將實施交通管制，若人潮過多，將請民眾停在較遠停車場，再接駁上九份。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

春節開始，平時假日人就爆滿的九份老街，過年期間更吸引大量國內外遊客走春；新北市交通局在春節期間將實施交通管制，若人潮過多，將請民眾停在較遠停車場，再接駁上九份。

九份地區以102線、北34線及北35線為主要聯外道路，道路蜿蜒窄小，且停車空間有限，交通局在春節期間將實施交通管制。

交通局綜合規畫科長陳建成表示，瑞芳警分局在春節期間每天上午8點至晚上8點實施交通管制，遊覽車需停放於九號、新九號停車場，遊客轉乘接駁公車上九份。

自用車管制部分，將依九份地區各停車場停車狀況而定，當各停車場即將滿場，即啟動A級管制，引導車輛一律停放「九號停車場」及「水湳洞停車場」；九號停車場即將近飽和時，則啟動雙A級管制，進入金九地的車輛一律停放在水湳洞停車場。

另外，九份老街口（汽車路─基山街口）道路雙側增設標線型人行道，車輛限速從40公里下修為30公里，警方也在每日上午10點至下午6膽加強取締跨越標線型人行道的違規車輛，違者將被處以600元至1800元罰款。

交通局建議要到九份的民眾可搭乘台鐵至瑞芳火車站轉乘788、825、827、856及965路公車，或由捷運忠孝復興站搭乘1062路公車前往，亦可直接於新北板橋公車站或捷運西門站、捷運北門站搭乘965線公車直達九份，省時省錢又方便。