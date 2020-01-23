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樹林文中三學校用地變市場、公園 提供多元化服務

2020-01-23 12:14聯合報 記者胡瑞玲江婉儀／新北即時報導

新北市樹林都市計畫區內「文中三」 學校用地經評估後，已無需劃設校舍，城鄉局辦理餔市計畫變更，將該用地變更為建地與公共設施用地，未來可規劃社宅、市場等，除增加公益設施進駐，也解決新北公設用地不足問題。

城鄉局表示，「文中三」學校用地位在樹林都市計畫區西北側（樹林區大安路西側樹人家商校地西南方），面積約為2.64公頃，由於位子鄰近捷運萬大樹林線LG17站旁，區位條件優良，未來將規劃做為社會住宅及市場、公園、道路用地使用，主要計畫在去年10月內政富審核通過，細部計畫則在1月17日新北市都委會通過。

城鄉局表示，該用地經教育局評估後，認為沒有新建學校的需求，所以從學校用地變更為公共設施用地，一半將規劃為建地，另一半將作為公共設宅用地使用，市場用地也規劃在公設用地中，未來可以將公托、銀髮俱樂部、社宅等整合在一起。

城鄉局指出，相關設計規畫仍在研究中，目前尚未進行到市地重劃的階段，還要整合辦理重劃，市府才會拿到用地。目前類似案例像新莊文高一、文高二學校用地，同樣因為沒有使用需求，也在辦理都市計畫變更，目前程序都在新北市都委會審議中。

城鄉局表示，文高一面積約3.2公頃，未來預計變更為公園用地；文高二面積約2.68公頃，預計未來變更為市場用地，並配合市府政策，讓社宅等公益設施進駐，類似文中三的模式，但還是要看用地性質。

樹林文中三學校用地改做市場、公園，解決公設用地不足問題。圖／新北市城鄉局提供
樹林文中三學校用地改做市場、公園，解決公設用地不足問題。圖／新北市城鄉局提供
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