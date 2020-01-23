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影／柯文哲慰問警消人員

2020-01-23 11:34攝影中心 記者林伯東／即時報導

台北市長柯文哲上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問警消人員，會後受訪時談到武漢肺炎疫情，強調新興傳染病一定會出現，當他出現的時候，就要迅速反應，把它封鎖在一個地方，不要讓它擴散。

台北市長柯文哲（中）上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問，並當場發送紅包給警消...
台北市長柯文哲（中）上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問，並當場發送紅包給警消人員。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（左）上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問，並當場發送紅包給警消...
台北市長柯文哲（左）上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問，並當場發送紅包給警消人員。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問警消人員，會後受訪時談到武漢...
台北市長柯文哲上午前往龍山派出所與消防局龍山分隊慰問警消人員，會後受訪時談到武漢肺炎疫情，強調新興傳染病一定會出現，當他出現的時候，就要迅速反應，把它封鎖在一個地方，不要讓它擴散。記者林伯東／攝影
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武漢肺炎疫情傳染病

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