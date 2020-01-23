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女台商返台被罵翻 當年抗SARS醫師：擊垮大家的是人性

注意！重慶南路高架橋今晚封橋開拆 交管圖解看這裡

2020-01-23 11:28聯合報 記者張世杰／台北即時報導

台北巿銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，今天（小年夜）晚間9點封橋，1月24日除夕零時拆除，屆時周邊交通路線大調整，重慶南路三段（和平西路往南）及高架道路均全面封閉，北市府嚴陣以待，已動用警力14名、義交22名，維護施工期間交通順暢。

台北市交通警察大隊提醒，汽車往台北方向的，請改道水快師大路出口，汽車往新北方向，則改道水快泉州街匝道，至於機車改行廈門街114巷雙向行駛中正橋，往返雙北。

為維持交通順暢，針對重慶南路高架橋的周邊路口，北市府布署交通管制疏導崗位16處、路況查報4線，並動用警力14名、義交22名，力拚維護施工期間交通順暢；交大呼籲，民眾行經施工地點周邊放慢速度、小心駕駛，配合現場員警或義交指揮。

連接雙北的中正橋，前身名為川端橋，為應付龐大車流，歷經拓寬改建，因不符最新耐震標準，又被認定文資身分，北市府決定採「新舊共存」，另闢新橋、保留舊橋，已於去年5月動工，並在今年春節期間，拆除銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋。

台北市新工處表示，整體工期從1月23日晚間9點至27日晚間7點，拆橋作業分3階段施工，春節期間進入第2階段作業，拆除和平西路至水源快速道路間約500公尺長的重慶南路上高架橋，之後則為第3階段永久路型施工，預定2021年底前完工。

銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，將於今天（小年夜）晚間9點封橋，北市府...
銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，將於今天（小年夜）晚間9點封橋，北市府嚴陣以待，動用警力14名、義交22名，維護施工期間交通順暢。圖／台北市交通警察大隊提供
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銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，將於今天（小年夜）晚間9點封橋，北市府...
銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，將於今天（小年夜）晚間9點封橋，北市府嚴陣以待，動用警力14名、義交22名，維護施工期間交通順暢。圖／台北市交通警察大隊提供
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銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，將於今天（小年夜）晚間9點封橋，北市府...
銜接中正橋台北端的重慶南路高架橋開拆在即，將於今天（小年夜）晚間9點封橋，北市府嚴陣以待，動用警力14名、義交22名，維護施工期間交通順暢。圖／台北市交通警察大隊提供
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