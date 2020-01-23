年貨大街始祖 迪化街華麗轉身不再是「年禍」

民眾到台北迪化街年貨大街採買年貨。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

迪化街年貨大街年味十足，但髒亂常遭詬病。在台北市政府與當地發展協會的努力下，恢復市容的速度越來越快；下一步是改進攤商品質，讓百年老街不再背負「年禍大街」惡名。

迪化街年貨大街是全台第一條年貨大街。當時政府原預計拓寬迪化街，但在地居民意見不一，計畫終止，而為挽救老街區商機，1996年農曆春節推出「年貨大街」，就此一炮而紅並延續至今。

迪化商圈發展促進會顧問陳仕哲表示，迪化街年貨大街是老街區保存運動裡誕生的台北原生節慶市集，即便通路競爭、年味越來越淡，也無法磨滅這層重大意義。但攤商品質良莠不齊、活動結束遍地髒亂，讓「年貨大街」多了「年禍大街」的標籤。

為了解決這個問題，陳仕哲指出，以往年貨大街都是24小時、直到深夜還在賣，近幾年漸漸改成晚上12點就收攤，且在小年夜、年貨大街結束後，迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋會親自帶隊下去打掃，徐慶棋笑笑說，「沒有自己跳下來做、光要其他人改，很難啦」。

徐慶棋說，首要任務就是提升清潔度與店家自治能力。一開始其他店家雖有懷疑，但徐慶棋很直接：「我說年貨大街完蛋、這邊亮點就少一個；但大家生意好，我生意也會好，我們就花一點心力一起來改變一下。」

陳仕哲指出，以往年貨大街在小年夜結束，清掃工作會從隔天早晨才開始，等於滿街垃圾會一路放到除夕白天，批評聲浪自然不小；近幾年則是午夜收攤後給攤商2小時撤場，緊接著就一路拆棚架、收垃圾，到除夕中午左右，水車就已經可以開進來做最後灑掃。

陳仕哲說，以前除夕吃完年夜飯後，他還會再到迪化街上巡巡看看，這幾年幾乎都不用，因為已經收拾得很乾淨，而就算除夕白天垃圾還沒收完，也都已經是整理過的狀態。

在攤商品質方面，由於各店家自己找合作對象，所以很難管理，陳仕哲指出，目前往「聯合招商」去做，除了邀集在大稻埕發跡的品牌，也讓有意願進駐年貨大街的廠商與在地店家媒合。

此外，促進會與北市府產發局商業處合作，讓在地南北貨店家推出常溫年菜調理包，融入迪化街特色。陳仕哲表示，近年來希望攤商多擺跟年節或迪化街有關的商品，盡量與一般傳統市場做出區隔，並把關品質。

陳仕哲表示，每年迪化街年貨大街都有80至90萬人湧入，邁入第25年的年貨大街的確有些地方要轉變，但初衷沒變，「現在需要的是從各個面向來進步、全新詮釋當代年節氣氛」，雖不見得每種改變都有好的回饋，但整個街坊一直在嘗試，在現代人關注的衛生安全與老街區的靈魂中，找到合宜平衡點。