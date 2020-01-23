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武漢封城2000台商滯留 交通部：12航班全停飛

看女王頭玩野柳恐破10萬人次 警：靠導航恐塞到動不了

2020-01-23 09:57聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

看女王頭玩野柳恐破10萬人次，靠導航恐塞替代道路看這。圖／報系資料照片
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野柳風景區內有著名野柳地質公園、野柳海洋世界等景點，並鄰近龜吼野柳漁港地區，金山警分局說，過往春節連假期間吸引將近10萬旅遊人次拜訪，今年假期更長人潮預估更多，除夕到初五實施彈性「車輛總量管制」措施，管制進入野柳風景區車輛。

警方建議，民眾多習慣使用導航建議路線，但北海岸僅有台2線一條主要幹道，為免塞車陣有效疏運及分散車流，提醒依替代道路路線行駛。

金山警因應野柳風景區路幅不大，為避免車流過度集中進入依照風景區內停車狀況，實施彈性車輛總量管制，分別於港東路與港西路口管制野柳風景區、台2線石角路口管制龜吼漁港，以減緩交通壅塞情形。

野柳風景區視交通狀況實施階段性管制，第一階段引導前往民眾車輛，停放於野柳地質公園、龜吼漁港、石角濱海停車場；第二階段龜吼漁港周邊停車場停滿時，台2線石角路口前實施管制，引導車輛由野柳港東路與港西路口進入，另遊覽車及一般民眾請由玉田路(翡翠灣)右轉進入野柳風景區。

第三階段野柳風景區停車場停滿時，野柳港東路與港西路口實施總量管制，禁止車輛（公車及公務車除外）進入港東路，並引導車輛(含遊覽車)至玉田路兩側停放。警方提醒大型遊覽車往野柳風景區，因園區大型車位不足，請一律由台2線玉田路口(翡翠灣)右轉行駛山區道路，交通管制時，順向於港東路與港西路口讓遊客下車，以避免停等進場車流影響交通。

除了野柳風景區有車輛總量管制，北海岸沿線特色景點多，因應大量旅遊人、車潮湧入，台2線圓潭及大鵬派出所管制往金山財神廟車輛，也有總量管制。 管制期間車輛禁止進入，往野柳風景區車輛(含遊覽車)請停放玉田路(山路)兩側後步行前往，想往金山財神廟的車輛則要考慮變更行程先前往金山老街、中角灣、石門洞等觀光風景區旅遊，再前往金山財神廟參拜。

金山警分局說，民眾多習慣使用導航建議路線，但北海岸僅有台2線一條主要幹道，建議替代路線如下：

(一) 野柳風景區：遊覽車請由臺2線玉田路口(翡翠灣)右轉行駛山路前往地質公園及海洋世界。

(二) 萬里加投路段：往法鼓山、中角灣及石門車輛，請於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往。

(三) 金山老街：為加強台2線往基隆方向車流運行，中午12時至下午8時，金山區中山路、中興路將縮短綠燈秒數放行，請金山老街地區(中山堂、水尾停車場)車輛行駛替代道路，沿金山區磺清路接右轉台2線，以避免停等時間過長。

金山分局透過資料分析，基金公路往金山、石門尖峰時段約為上午11時到下午3時，臺2線往基隆、國道約為下午2時到晚間7時，金山分局將隨時掌握周邊車流狀況適時加強車流疏導，提醒民眾隨時注意收聽警廣路況報導，並依替代道路並搭配健走進入觀光景點，以減少塞車之苦，如發現交通事故，可立刻撥打110報案，讓警力派員迅速處理排除路障，共維交通順暢。

看女王頭玩野柳恐破10萬人次，靠導航恐塞替代道路看這。圖／金山警分局提供
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看女王頭玩野柳恐破10萬人次，靠導航恐塞替代道路看這。圖／金山警分局提供
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野柳金山遊覽車

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