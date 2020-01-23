過年求財！金山財神廟春節爆人潮 籲多搭免費接駁車

過年民眾都想求個財運，新北市金山財神廟每年大年初四接財神舉辦法會，人潮車潮總是擠爆。新北市金山警分局說，財神廟位於半山腰，上、下山道路均因路幅狹小會車不易，部分路段僅能單向通行，大年初一到初五，將實施彈性總量管制財神廟上山車輛，請用路人配合。金山財神廟則呼籲民眾，可多利用免費接駁車。

金山財神廟表示，近年不少民眾都會一開年就來求發財金，今年大年初四、1月28日將舉辦迎財神求財法會，下午3點團拜，廟前廣場都會擠滿信眾。

金山警分局表示，農曆春節期間，往財神廟上山車流過大，將在萬里區台2線與員潭路口及大鵬派出所路口，管制車流禁止上山，管制期間請民眾先行至金山老街、中角灣、石門洞等觀光風景區旅遊，後續解除管制後，再前往金山財神廟。

警方建議，民眾前往財神廟路線可沿萬里區台2線與員潭路口及大鵬派出所路口上山，再由金山區台2線與龜子山路口下山，出入動線錯開，以避免山區會車不易、交通壅塞，但當地居民車輛不管制進出路線。

警方說，金山財神廟今年新設大型停車場，車位約可停放450輛小客車，請民眾於紫竹林玉聖宮先左轉，續行約380公尺後再左轉即可到達停車場，廟方有提供5輛接駁車往返停車場及財神廟，停車場步行前往財神廟約15分鐘。

金山財神廟指出，免費接駁巴士服務從大年初一到初五，接駁站在玉聖宮往焿子坪方向380公尺處，巡迴時間當日上午9時至下午6時，沿途隨招隨停。

金山財神廟上山參拜尖峰時段約為上午9到下午2時，下山回程尖峰時段約為下午3到晚間7時，遇山區道路車速較慢時，請民眾耐心等候，另請民眾金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引右轉離開，金山分局將隨時掌握周邊車流狀況加強疏導，以加速車流運行。