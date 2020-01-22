親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

原民藝術人才培力 侯友宜：扎根藝術重鎮

2020-01-22 18:10中央社 新北22日電

新北市長侯友宜今天表示，原住民族傳統文化是台灣文化延續的根源，原住民族是重要的族群。市府將協助原民展現藝術、音樂、工藝、運動才華，讓原民有舞台找回價值與光榮感。

原住民行政局長羅美菁今天在市政會議專案報告，為傳承原住民族的歷史文化與藝術表現，持續深耕培力優勢項目，推動原住民族青少年合唱團、全國原住民族語創作大賽的「原BAND大賞」、詩歌音樂會、傳統樂舞競賽、表演藝術培力及藝術人才培力等。

羅美菁說，在藝術領域方面，結合科技應用拓展通路，另也推動平台導入民間資源，建立品牌連結，保護原住民族傳統智慧創作及輔導著作權，將來盼望推動市場行銷及拓展通路。

羅美菁表示，原住民族青少年合唱團學員學習到族語及失傳已久的原住民傳統古調，並在練唱過程發掘潛能，建立自信心與成就感。

市長侯友宜表示，新北市的原住民人口雖然只有5萬6000人，包含原鄉烏來，與都會聚落的三峽，或散居各地，不管人數多少，將結合各局處協助關心。

他說，原民有很多才華，包括藝術、音樂、工藝、運動。如何讓這些原民們能站到舞台、充滿信心、找回價值跟光榮感，是新北市府的責任。

侯友宜說，將在各種展演舞台讓原民有機會展現能力，讓原住民族的文化與價值被看見，盼望讓新北成為原住民族藝術重鎮。

原住民侯友宜

延伸閱讀

新北賀歲片 侯友宜開箱首長核心樓層

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

康舒回台投資淡水砸25億 擬廣增300個工程...

淡海新市鎮限建鬆綁 康舒科技率先動土擴廠

相關新聞

獨老過年不斷炊 金山公所媒合21餐代餐

2020-01-22 18:07

淡水天元宮三色櫻盛開 年節花況最佳

2020-01-22 18:07

淡水科技廠擴建動土 侯友宜盼帶動發展

2020-01-22 18:06

汐止德明宮關心貧困戶 發出近30萬元紅包

2020-01-22 18:06

林口第一座兒童足球場 2.6公頃足夢運動公園啟用

2020-01-22 17:22

陽明山巴拉卡公路提早搶通 過年可上二子坪、大屯山

2020-01-22 17:13

十三行酒文化特展 推出期間限定「古早人啤酒」

2020-01-22 15:19

新北賀歲片 侯友宜開箱首長核心樓層

2020-01-22 15:01

過年拍照打卡來這裡！巨型米奇米妮超好拍

2020-01-22 14:36

臺靜農故居重會勘 文化局：尊重文資委員認定結果

2020-01-22 13:44

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40

龜吼漁夫市集過年推限量紅包 玩遊戲就可以拿到

2020-01-22 12:55

財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44

搭滿200元回饋50元 淡海輕軌新票價方案2月上路

2020-01-22 11:34

青農周業鑑回鄉接家業 還自創品牌增加通路

2020-01-22 11:31

蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29

北市除夕加班收垃圾 25日到27日停收

2020-01-22 00:13

新北行善團扮住宅改造王 讓弱勢好過年

2020-01-22 00:12

重慶南路高架橋 小年夜晚間9點封橋 除夕拆除

2020-01-22 00:08

民眾聚集北車領物資 街友也倍增

2020-01-22 00:06

五股垃圾山業者 首家合法化僅花15天

2020-01-21 23:57

11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢

2020-01-21 23:39

4線公車轉型接駁 民眾反彈喊卡

2020-01-21 23:39

北市準公幼遭投訴變相收1萬8才藝費？ 教育局：限期改善

2020-01-21 22:04

萬里幼兒園歡慶農曆年 一人一菜圍爐趣

2020-01-21 18:29

瑞芳戶政所搞創意 四區地名紅包贈民眾

2020-01-21 18:28

汐止吳銘漢命案留臥床兒 基金會送慰問金

2020-01-21 18:28

企業回饋 捐五百箱物資助淡水弱勢戶

2020-01-21 18:27

林口地區春節實施交通疏導 警方將採彈性車輛管制

2020-01-21 16:32

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

審查僅花15天 五股垃圾山業者首家合法通過

2020-01-21 15:39

傳說對決在樹人家商上演 新北警藉電競宣導犯罪預防

2020-01-21 15:21

過年春遊到漁港搭遊艇買海產 好吃又好玩

2020-01-21 14:44

淡水古蹟博物館 初二至初五舉辦新春活動

2020-01-21 13:53

讓如廁更舒適 南市府6年整修逾千間學校廁所

2020-01-21 13:27

台北燈節雙主場 東西兩區交管要注意

2020-01-21 13:12

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了

2020-01-22 14:13

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

金門尚義機場返鄉人潮湧現 縣府團隊接機放送福袋

2020-01-22 14:36

兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15

基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮

2020-01-22 11:49

14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河

2020-01-21 23:44

韓國瑜市府發紅包 民眾喊「加油」打氣

2020-01-22 10:54

全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊

2020-01-22 11:25

國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

「老鼠娶親」民間故事苗栗火車站上映 喜慶迎鼠年

2020-01-22 15:04

影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00

彰縣10名一級主管調動 老面孔居多

2020-01-22 00:05

過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35

致力推動路平 高市獲評優等獎

2020-01-21 23:05

過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇

2020-01-22 08:16

財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

重慶南路高架橋 小年夜晚間9點封橋 除夕拆除

2020-01-22 00:08

11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢

2020-01-21 23:39

頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條

2020-01-22 13:48

春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過

2020-01-22 07:51

蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29

台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

2020-01-22 11:39

桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福

2020-01-21 19:02

北市準公幼遭投訴變相收1萬8才藝費？ 教育局：限期改善

2020-01-21 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top