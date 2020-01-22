原民藝術人才培力 侯友宜：扎根藝術重鎮

新北市長侯友宜今天表示，原住民族傳統文化是台灣文化延續的根源，原住民族是重要的族群。市府將協助原民展現藝術、音樂、工藝、運動才華，讓原民有舞台找回價值與光榮感。

原住民行政局長羅美菁今天在市政會議專案報告，為傳承原住民族的歷史文化與藝術表現，持續深耕培力優勢項目，推動原住民族青少年合唱團、全國原住民族語創作大賽的「原BAND大賞」、詩歌音樂會、傳統樂舞競賽、表演藝術培力及藝術人才培力等。

羅美菁說，在藝術領域方面，結合科技應用拓展通路，另也推動平台導入民間資源，建立品牌連結，保護原住民族傳統智慧創作及輔導著作權，將來盼望推動市場行銷及拓展通路。

羅美菁表示，原住民族青少年合唱團學員學習到族語及失傳已久的原住民傳統古調，並在練唱過程發掘潛能，建立自信心與成就感。

市長侯友宜表示，新北市的原住民人口雖然只有5萬6000人，包含原鄉烏來，與都會聚落的三峽，或散居各地，不管人數多少，將結合各局處協助關心。

他說，原民有很多才華，包括藝術、音樂、工藝、運動。如何讓這些原民們能站到舞台、充滿信心、找回價值跟光榮感，是新北市府的責任。

侯友宜說，將在各種展演舞台讓原民有機會展現能力，讓原住民族的文化與價值被看見，盼望讓新北成為原住民族藝術重鎮。