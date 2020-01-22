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淡水科技廠擴建動土 侯友宜盼帶動發展

2020-01-22 18:06觀天下 記者許端驛／淡水報導

康舒科技股份有限公司舉辦科技總部新大樓動土典禮，創造比現有產能多兩倍產能，以及帶...
康舒科技股份有限公司舉辦科技總部新大樓動土典禮，創造比現有產能多兩倍產能，以及帶動300個研發工程師的就業機會。 圖／紅樹林有線電視提供
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電源供應大廠的康舒科技股份有限公司，今(22)日位於淡水義山里的淡水廠舉辦科技總部新大樓動土典禮，經濟部長沈榮津及新北市長侯友宜也一同出席，這棟科技大樓，耗資25億元，新大樓預計於2021年初完工，預計創造比現有產能多兩倍產能，以及帶動300個研發工程師的就業機會。

康舒科技股份有限公司董事長許勝雄說，康舒科技成立將近40年，是全球前十大電源供應器ODM/OEM研發及製造商，因中美貿易大戰加上未來希望發展綠色新能源高階產品，規劃在台灣淡水總部增建廠房大幅擴增產線，這次動土興建的科技總部新大樓，感謝市府積極加速行政流程，讓公司在三個月就成功取得臨時建築核准，將以地上9層、地下2層規模增擴建，未來規劃將現有的舊廠房翻新重建，預計再投入40億元擴增產能。

康舒科技在去年納入新北市招商一條龍後，市府積極向中央爭取法規鬆綁，成功協助排除投資障礙及加速行政流程。

新北市長侯友宜表示，淡水是新北發展重要區域之一，新北市政府已爭取補助，擬規劃開闢淡海科技園區，引入產業進駐，提供在地就業機會。此外，淡北大道環評於上週通過，未來不論是居住或產業進駐，都適合落腳於淡水，成為淡海科技園區發展先鋒，帶動淡海新市鎮產業發展。

淡水侯友宜

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