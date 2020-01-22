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淡水天元宮三色櫻盛開 年節花況最佳

2020-01-22 18:07觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水天元宮後山可以看到整片的粉色花朵，這些櫻花在過年前就開始盛開，未來若沒有下雨...
淡水天元宮後山可以看到整片的粉色花朵，這些櫻花在過年前就開始盛開，未來若沒有下雨將可維持到大年初十。 圖／紅樹林有線電視提供
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賞櫻季節到來，各地櫻花還在陸續綻放中，淡水天元宮後山可以看到整片的粉色花朵，這些櫻花在過年前就開始盛開，廟方表示，今年天氣相當不錯，非常適合櫻花盛開，目前後山成體的盛開狀況已經有7到8成，未來若沒有下雨將可維持到大年初十。

粉紅色的花朵在陽光底下綻放，來到淡水天元宮，除了以往大家期待三月的吉野櫻之外，在天壇後方三聖殿附近，廟方從十多年前就開始照顧種植，這一整片，三色櫻，而每到過農曆年前後，就會盛開，最近幾年也吸引不少遊客，今年這些櫻花從上星期就開始盛開。

民眾遠從市區來到淡水，他們表示，由於天元宮櫻花開的非常集中，又有天壇美景搭配，是絕無僅有，相當特別，每年都會來到這裡拍照，畫面中天元宮後山，整片山坡上的櫻花，相當美麗，也吸引了不少民眾前來拍照，廟方表示，今年天氣相當不錯，目前後山成體的盛開狀況已經有7到8成，未來若沒有下雨將可維持到大年初十。

無極天元宮常務監事 李和二表示，在年假期間，是櫻花的盛開期，現在平常好天氣，每天也有許多人來到天元宮後山賞花，但廟方也呼籲，遊客賞花不只是要維持環境清潔，更不要用手碰觸櫻花，而目前天壇前方正在做水土保持工程也請民眾多加注意，接下來就要過年了，民眾可以趁著年假期間，來到天元宮後山，欣賞粉色櫻花感受春節氣息。

櫻花天元宮淡水

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