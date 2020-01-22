林口第一座兒童足球場 2.6公頃足夢運動公園啟用

新北市林口區文小18校地成功活化為「林口足夢」運動公園，今舉行啟用典禮，總面積共2.6公頃，規畫成海洋意象的林口足夢運動公園，有攀爬繩體能挑戰區、筒狀滑梯、磨石子滑梯、五人制足球場及健走步道等多項體健設施。

新北市副市長謝政達今親自出席啟用儀式，他表示，林口地區為大台北都會區發展最迅速的區域之一，不論是公共設施、居住人口和房屋市場，都有顯著成長趨勢，市府推動閒置校地活化，將文小18國小預定地活化，增加運動設施場地，期待運動公園能讓社區的居民愛上運動。

教育局表示，林口地區隨著2017年世大運選手村改建公共住宅及機場捷運線通車等因素，吸引人口至林口區居住，市府於去年6月核撥工程經費約1千2百萬元，將暫無新建國小需求而供「樹木銀行」使用的文小18國小預定地活化成運動公園。

教育局表示，該用地原是簡易公園，僅有涼亭、草地、籃球場、停車場與稀疏樹木，現在新增多項設施。近年足球運動風盛行，設置「五人制足球場」，是目前林口區公園中第一座兒童足球場。