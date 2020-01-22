陽明山巴拉卡公路提早搶通 過年可上二子坪、大屯山

過年想上陽明山二子坪、竹子湖梯田地景走春的民眾注意！去年12月巴拉卡公路因連日大雨發生上邊坡坍方導致道路中斷，北市府緊急搶修，當時認定坍方規模大，且上下邊坡同時有崩落狀況，道路搶通困難，原計過完年1月底才能通車，但北市工務局新工處今傳來好消息，已提前至1月22日農曆年節前夕開放，達成「不可能的任務」。

新工處工務科北區工務所表示，巴拉卡公路台北市北投區連接陽金公路與新北市淡水，是重要道路，過年期間民眾往來北投淡水路段的需求極大，為提供民眾能有更便利的交通，因此加緊趕工。

新工處維護工程科科長王志良表示，該路段總坍方面積約2272平方公尺，比5個籃球場面積還大，為解決邊坡及路基不穩定問題，採用邊坡格子樑及排樁等擋土設施穩固邊坡及路基。

施作廠商興成營造有限公司負責人蔡萬興說明，本工程施工困難度極高，主因在於坡度過於陡峭，需借助大型機具並偕同人員在邊坡上進行搶災工程，再加上巴拉卡公路降雨頻繁且時有濃霧，視線不佳及降雨更增加施工的困難度。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，工程告一段落後，新工處即邀相關單位及人員1月22日辦理現場會勘，並由第三方土木技師確認安全無虞且達可開放通車。市府公共運輸處表示，108路公車將配合即起恢復進入巴拉卡公路行車動線，市民可多加利用。