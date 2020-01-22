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台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

有「台灣王爺總廟」之稱的台南市北門南鯤鯓代天府，本月25日大年初一將抽國運籤，圖...
有「台灣王爺總廟」之稱的台南市北門南鯤鯓代天府，本月25日大年初一將抽國運籤，圖為去年南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜抽國運籤情形。圖／本報資料照
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將過年，有「台灣王爺總廟」之稱的台南市北門南鯤鯓代天府，本月25日大年初一上午11點將抽國運籤，由於廟方近年來抽國運籤，事後屢次映證與實際相符，讓信眾嘖嘖稱奇，知名度大開，預料大年初一國運籤抽後，將再度成為話題。

南鯤鯓代天府民國104年抽出「武則天坐天」國運籤，「鐵口直斷」蔡英文當選聲名大噪，掀起各方討論大開知名度；不過接著民國105、106、107年抽出中下、下下籤，被認為「唱衰」國運，甚至廟方提醒經濟沒顧好會很慘，前年九合一大選也應驗，不少鄉民驚呼「神準！」

南鯤鯓國運籤還發生過網友篡改籤詩流傳，廟方一再澄清依舊「中槍」，被迫報警解圍。而去年抽完一輪60甲子籤，均未獲3聖筊，破建廟300多年有史以來的紀錄，國運籤首度開天窗，再度引起話題。

迎接鼠年，南鯤鯓代天府表示，本月25日（初一）早上5點21分，將舉辦「新正插頭香」，上午11點舉辦庚子年（鼠年）抽國運籤，為避免無謂困擾，循往例僅抽籤將不解籤。

此外，南鯤鯓今年還有全台唯一的百足真人蜈蚣陣七星平安橋、凌霄寶殿躦轎腳活動。即日起至2月16日在廟方鯤瀛文化館舉辦「新春文藝季」，展示徵集詩作和名家書法作品典藏展，邀請鄉親前往參觀。

台南市北門南鯤鯓代天府香火鼎盛，有「台灣王爺總廟」之稱。記者謝進盛／攝影
台南市北門南鯤鯓代天府香火鼎盛，有「台灣王爺總廟」之稱。記者謝進盛／攝影
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南鯤鯓代天府北門

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