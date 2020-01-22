十三行酒文化特展 推出期間限定「古早人啤酒」

新北市文化局所屬十三行博物館與國立歷史博物館首次共同主辦「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」，今天隆重開展，展出台灣、中國、日本、韓國及越南等國的酒器及文物近70件，更運用多媒體打造融合古今的酒吧氛圍，並與在地啤酒品牌「啤酒頭釀造」推出限定「古早人啤酒」。

十三行表示，歷史悠久的「酒」，隨著人類生活演進，醞釀了豐厚的文化內涵，更扮演文明發展中不可或缺的角色。特展精選展出台灣、中國、日本、韓國及越南等國的酒器及文物近70件，邀請大家感受來自不同文化的飲酒魅力。

展覽運用多項多媒體互動裝置設計，打造大型投影酒桶、酒池、酒瀑等，結合燈光效果，呈現古今融合的酒吧氛圍。也與台灣在地品牌「啤酒頭釀造」，推出展覽期間限定「古早人啤酒」，以芭樂、芒果、柳橙等台灣在地水果釀製而成，於十三行文化商店販售，限量1千瓶。

十三行博物館館長陳春蘭表示，此次與國立歷史博物館、中央研究院民族學研究所攜手合作，用不一樣的角度，認識大家生活中歡聚飲宴的必備良品。

國立歷史博物館館長廖新田表示，史博館於整建期間，秉持「修館不休館・服務不打烊」精神，持續在國內各地規畫辦理各項展覽活動。此次特別展出史博館館藏「中國夜光杯」、「長沙窯瓷壺」、「越南青花蓋罐」及「日本伊萬里瓷器」等多件歷史悠久且器型優美的珍貴酒器。

「飲酒BAR—亞洲酒文化特展」即日起至6月21日在十三行第一特展廳展出，更多資訊可上十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。