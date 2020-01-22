臺靜農故居重會勘 文化局：尊重文資委員認定結果

文史大家臺靜農在台遺留唯一故居107年文資會勘時被評不具文資價值，台大日前招標拆除，遭文資人士蕭文杰等人抗議，文化局今上午重新會勘，強調會尊重文資委員的認定結果，進行局內簽報做作業後對外公布會勘結果。

該建物大致輪廓完整，但屋瓦有點殘破，關心文化資產的國立台灣師範大學社會教育學系助理教授蕭文杰今上午出席會勘程序表示，去文資委員以屋瓦漏水、白蟻、破舊為由不保留臺靜農故居，但他認為這些都是修復技術可以克服的，當國際要修復被火焚燒的巴黎聖母院、首里城的同時，大家能否思考一下這些日式宿舍的歷史價值與當代意義。

蕭文杰表示，臺靜農的貢獻包括文學、藝術方面，柯慶明教授「昔往的輝光」講述許多以前他跟臺靜農一起做研究的事情，他強調，臺靜農在台居所目前只剩溫州街25號這棟，固然居住時間不長，但是住多久不是重點，畢竟「章太炎故居」章居住半年、「梵谷故居」僅居住70天等。

蕭文杰指出，臺靜農晚年沉迷金石書畫，是一種政治上的逃避，跟清朝文人投入考據學類似，反而成為意外成就。作家張大春在「城邦暴力團」這部小說裡也多次提到臺靜農，臺也是張的恩師。

蕭強調，台大城鄉所與台北市文資委員薛琴過去都做過研究，都建議保存，而且當時紀錄呈現屋況都是良好，台大疏於管理維護，屬於行政疏失，造成不具文資價值潛力、不予保留的結局，文化局應該立即補救。

目前台大表示已委請建築師申請暫緩拆除執照，等候會勘結果。而文化局視察楊雅芳表示，文化局曾在107年1月31日針對溫州街25號會勘，認為不具文化資產潛力也不列冊追蹤，後來針對民眾提報溫州街建築群聚落，也在同年7月30日文資審議會議上決議確定聚落普查範圍，而溫州街25號該棟建物並未涵蓋在內。