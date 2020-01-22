親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

臺靜農故居重會勘 文化局：尊重文資委員認定結果

2020-01-22 13:44聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

文史大家臺靜農在台遺留唯一故居107年文資會勘時被評不具文資價值，台大日前招標拆除，遭文資人士蕭文杰等人抗議，文化局今上午重新會勘，強調會尊重文資委員的認定結果，進行局內簽報做作業後對外公布會勘結果。

該建物大致輪廓完整，但屋瓦有點殘破，關心文化資產的國立台灣師範大學社會教育學系助理教授蕭文杰今上午出席會勘程序表示，去文資委員以屋瓦漏水、白蟻、破舊為由不保留臺靜農故居，但他認為這些都是修復技術可以克服的，當國際要修復被火焚燒的巴黎聖母院、首里城的同時，大家能否思考一下這些日式宿舍的歷史價值與當代意義。

蕭文杰表示，臺靜農的貢獻包括文學、藝術方面，柯慶明教授「昔往的輝光」講述許多以前他跟臺靜農一起做研究的事情，他強調，臺靜農在台居所目前只剩溫州街25號這棟，固然居住時間不長，但是住多久不是重點，畢竟「章太炎故居」章居住半年、「梵谷故居」僅居住70天等。

蕭文杰指出，臺靜農晚年沉迷金石書畫，是一種政治上的逃避，跟清朝文人投入考據學類似，反而成為意外成就。作家張大春在「城邦暴力團」這部小說裡也多次提到臺靜農，臺也是張的恩師。

蕭強調，台大城鄉所與台北市文資委員薛琴過去都做過研究，都建議保存，而且當時紀錄呈現屋況都是良好，台大疏於管理維護，屬於行政疏失，造成不具文資價值潛力、不予保留的結局，文化局應該立即補救。

目前台大表示已委請建築師申請暫緩拆除執照，等候會勘結果。而文化局視察楊雅芳表示，文化局曾在107年1月31日針對溫州街25號會勘，認為不具文化資產潛力也不列冊追蹤，後來針對民眾提報溫州街建築群聚落，也在同年7月30日文資審議會議上決議確定聚落普查範圍，而溫州街25號該棟建物並未涵蓋在內。

台大被質疑放任無形的文化資產外觀繼續崩壞，楊雅芳表示，「文化局屬於主管機關，而溫州街25號目前還沒有文資身分，基本上還是會回歸所有權人自行管理」，意指這是台大維管權責。楊強調會尊重今天文資委員認定結果，進行局內簽報作業再對外公布。

臺靜農故居107年文資會勘時被評不具文資價值。記者魏莨伊／攝影
臺靜農故居107年文資會勘時被評不具文資價值。記者魏莨伊／攝影
分享
臺靜農故居107年文資會勘時被評不具文資價值。記者魏莨伊／攝影
臺靜農故居107年文資會勘時被評不具文資價值。記者魏莨伊／攝影
分享
臺靜農故居107年文資會勘時被評不具文資價值。記者魏莨伊／攝影
臺靜農故居107年文資會勘時被評不具文資價值。記者魏莨伊／攝影
分享
台大日前招標拆除文史大家臺靜農故居，遭文資人士蕭文杰等人抗議，文化局今上午重新會...
台大日前招標拆除文史大家臺靜農故居，遭文資人士蕭文杰等人抗議，文化局今上午重新會勘。記者魏莨伊／攝影
分享

台大文化局文化資產

延伸閱讀

雲縣訂鄧麗君日 追思永遠情人

雲林縣訂1月29日為鄧麗君日 用音樂追思永遠...

澎湖春節公演 本土歌劇登場

台大擬拆除溫州街臺靜農故居 文化局後天重新現...

相關新聞

搭滿200元回饋50元 淡海輕軌新票價方案2月上路

2020-01-22 11:34

11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢

2020-01-21 23:39

龜吼漁夫市集過年推限量紅包 玩遊戲就可以拿到

2020-01-22 12:55

財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44

青農周業鑑回鄉接家業 還自創品牌增加通路

2020-01-22 11:31

蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29

北市除夕加班收垃圾 25日到27日停收

2020-01-22 00:13

新北行善團扮住宅改造王 讓弱勢好過年

2020-01-22 00:12

重慶南路高架橋 小年夜晚間9點封橋 除夕拆除

2020-01-22 00:08

民眾聚集北車領物資 街友也倍增

2020-01-22 00:06

五股垃圾山業者 首家合法化僅花15天

2020-01-21 23:57

4線公車轉型接駁 民眾反彈喊卡

2020-01-21 23:39

北市準公幼遭投訴變相收1萬8才藝費？ 教育局：限期改善

2020-01-21 22:04

萬里幼兒園歡慶農曆年 一人一菜圍爐趣

2020-01-21 18:29

瑞芳戶政所搞創意 四區地名紅包贈民眾

2020-01-21 18:28

汐止吳銘漢命案留臥床兒 基金會送慰問金

2020-01-21 18:28

企業回饋 捐五百箱物資助淡水弱勢戶

2020-01-21 18:27

林口地區春節實施交通疏導 警方將採彈性車輛管制

2020-01-21 16:32

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

審查僅花15天 五股垃圾山業者首家合法通過

2020-01-21 15:39

傳說對決在樹人家商上演 新北警藉電競宣導犯罪預防

2020-01-21 15:21

過年春遊到漁港搭遊艇買海產 好吃又好玩

2020-01-21 14:44

改造五股垃圾山 首家業者15天通過審查

2020-01-21 14:13

肉腳輕鬆走春 這2條古道1、2個小時就能來回

2020-01-21 14:11

新北燈會「家金鼠喜」 5大特色、主燈融10景

2020-01-21 14:09

淡水古蹟博物館 初二至初五舉辦新春活動

2020-01-21 13:53

讓如廁更舒適 南市府6年整修逾千間學校廁所

2020-01-21 13:27

台北燈節雙主場 東西兩區交管要注意

2020-01-21 13:12

北市春節收垃圾時間異動 焚化廠及掩埋場回饋設施停運

2020-01-21 12:54

北市81人團 捐送1610份弱勢年菜

2020-01-21 12:53

漏水、壁癌難過年 行善團讓房舍煥然一新

2020-01-21 12:28

噴煙九頭龍、莫內向日葵花園 新北燈會2月7日開跑

2020-01-21 11:36

蜂農逐花而居啓發設計師 小農品牌拿國際大奬

2020-01-21 11:34

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

新埔鎮好幸運！初二起連三天有馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

2020-01-21 15:23

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形

2020-01-21 16:31

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河

2020-01-21 23:44

領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍

2020-01-21 18:36

注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制

2020-01-21 17:51

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休

2020-01-21 17:55

台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌

2020-01-21 16:34

基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮

2020-01-22 11:49

彰縣10名一級主管調動 老面孔居多

2020-01-22 00:05

11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢

2020-01-21 23:39

台南新化警分局工友及司機終年辛勞 分局長送水果賀節

2020-01-21 16:16

致力推動路平 高市獲評優等獎

2020-01-21 23:05

家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」

2020-01-21 18:28

影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

台江大廟興學文化年曆搶手 連日本人都說讚

2020-01-21 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top