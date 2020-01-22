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龜吼漁夫市集過年推限量紅包 玩遊戲就可以拿到

2020-01-22 12:55聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

過年即將到來，龜吼漁夫市集在1月25至29日推出1百份限量百元紅包折價券，只要玩遊戲就有機會拿到，來漁港吃美食也能享折扣，為避免年節期間民眾找不到停車位，目前龜吼漁夫市集附近共有3處停車場，讓民眾來漁港吃美食看好景，免去找停車位的困擾。

漁管處表示，為歡慶新年，龜吼漁夫市集加碼舉辦「開春賀歲贈紅包活動」，從初一(25日)到初五(29日)，每日提供20份百元紅包折價券，只要到市集管理室玩遊戲，抽到的數字比管理員大，就可以拿到百元紅包折價券，每日限量20份，每人限領1次，只要在市集消費滿1千元，就能折抵1百元。

新北市漁管處表示，龜吼漁夫市集在龜吼漁港旁邊，場內多數攤商是由在地船家進港後直營開店販售，各種魚蝦貝類蟹類種類眾多，春節期間主打萬里蟹、貢寮鮑、白鯧、透抽、大蝦等各式魚貨，來漁港吃魚除了可以「年年有餘」、吃蟹則代表今年可以「八方招財、縱橫天下」，享受美食之餘還可以討新年吉利。

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，而且春節期間的萬里蟹，肉質更加緊實鮮美，推薦民眾作成熱騰騰的火鍋圍爐慶團圓，採買完海產後，民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安。

過年期間要來龜吼漁夫市集的民眾，除了市集內的37個停車位，在漁澳路上有「龜吼停車場」，共有81個小客車位，步行3分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路可到達「龜吼石角海濱停車場」，共有80個免費小客車位，民眾可從臺2線右轉進龜吼石角路後，在第一個紅綠燈右轉即可抵達，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行約5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景。

貢寮鮑的濃郁海味讓人無法擋。圖／新北市漁管處提供
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龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元，是採買海鮮的熱門景點。圖／新北市漁管處提供
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冬天的萬里蟹纖幼細緻，是年菜的好選擇。圖／新北市漁管處提供
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紅包萬里蟹停車場

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