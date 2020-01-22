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財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市近日公告地價平均調降超過20%，跟財政部公告的全國平均調降0.66%差很大，財政部揚言要「拿出棍子」減少對台中的統籌分配稅款。台中議會國民黨今開記者會強調，人民不是提款機，降地價稅「輕稅簡政錯了嗎?」台中市每年上交1000多億元國稅「餵養」中央高官，台中人「真心換絕情」情何以堪!

黨團書記長張瀞分、議員楊正中表示，前市長林佳龍執政調漲地價稅，漲幅平均達到38.25%，西屯區最高漲了101%。盧秀燕調降20%地價稅，兌現競選政見，也減輕人民負擔，94%的市民，平均每戶減少2500元的地價稅「苦民所苦」錯在那裡?

議員楊正中說，台中市交給中央的國稅在前幾名，中央給地方的補助款卻排在後面，如今選舉過後，變本加厲，民進黨縣市吃牛排、國民黨縣市吃排頭!前台中市長林佳龍降稅沒事，盧秀燕降稅卻要棍子侍候！

議員陳政顯強調，台中市每年上交中央的國稅達1000多億元，但中央給地方的所有補助僅六百多億元，只有四成左右，市民繳那麼多稅「餵養」中央高官，現在竟揚言「拿出棍子」處罰台中，這樣政治操作，讓台中市民情何以堪!

議員黃馨慧、張廖乃綸、冉齡軒、朱暖英、羅廷瑋、陳成添、沈佑蓮、陳本添、吳瓊華議員等人也都強烈抗議，如果中央減少對台中市的補助，可能影響市民的福利，市民給蔡英文超過五成的選票，竟然遭受如此待遇，黨團嚴正抗議。

109年度六都獲配中央統籌分配稅款情形，台北市441億元、新北市337億元、高雄市319億元、台中市280億元、桃園市214億元、台南市206億元。台中市為全國第二大都市，人口數已突破281萬人，土地面積亦居六都第3，但因營利事業營業額僅居六都第4，致109年獲配數僅280億元，占六都15.6%，連1/6達不到。統籌分配稅款的計算方式，建請中央應該盡速修正。

其次，建請中央儘速修正財政收支劃分法，擴大釋出財源，秉公平、公正原則分配地方。中市獲配中央統籌分配稅款數額因經濟成長及財政努力，由104年度的236億元上升至109年度的280.49億元，但受限於中央的調節機制，致台中市一般性及專案補助款，由104年度的122億元減少至109年度的78.26億元，非常不公平，應該盡速修法，公平對待台中市。

台中市議會國民黨團抗議財政部，對國民黨差別待遇。記者陳秋雲/攝影
台中市議會國民黨團抗議財政部，對國民黨差別待遇。記者陳秋雲/攝影
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台中市盧秀燕

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