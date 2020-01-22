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打掉上游引水擋牆 解決金包里溪積淹水及惡臭問題

2020-01-22 12:26聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市金山區金包里溪過去因受引水擋牆阻礙，導致通洪斷面不足，甚至造成積淹水情況，經新北市水利局去年12月完成「金山區金包里溪引水工程」後，不僅改善上游積淹水、下游水質惡臭問題。

金包里溪在10幾年前原是條清澈溪流，但因地方逐漸發展，將生活及觀光汙水排入金包里溪，導致溪水惡臭。且因受到引水擋牆阻礙，瞬間強降雨侵襲後，常有上游處積淹水、下游處水質惡臭情況，讓居民苦不堪言。

為保障民眾身家財產安全及生活環境品質，水利局從去年9月開始規畫「金山區金包里溪引水工程」，整治金山區南勢路經基金公路至忠孝一路19巷附近範圍。

在與地居民、里長及NGO等，經多次現地勘查及2次地方說明會後達成共識，贊同先拆除金包里溪過路雙孔箱涵的引水擋牆，恢復箱涵內的通洪斷面，防止擋牆阻礙水流造成淹水。

為避免金包里溪箱涵下游分流至老街的基流量不足，因此在上游處設置矮堰及直徑30公分的引水管，每秒鐘約可注入0.06立方公尺活水，將水流導引至下游，緩和下游溪流的惡臭。

水利局表示，此案從去年9月開工，12月中旬提前完工，總金費278萬元，整治完成後，不僅能緩解上游積淹水情形，且下游處為人詬病的水質臭味問題也有所改善。

但改善水質並非一蹴可幾，因此，水利局也規畫將金包里溪的生活汙水，進行截流並設置礫間處理汙水，減少家庭生活汙水直接排入金包里溪。

汙水工程已從本月開始，預計12月底完工，完成後將可有效改善當地的生活及觀光汙水，更能增加金山民眾生活及觀光品質，還給民眾一條乾淨的金包里溪。

金山老街下游處因生活汙水排放，造成溪水惡臭。圖／新北市水利局提供
金山老街下游處因生活汙水排放，造成溪水惡臭。圖／新北市水利局提供
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金包里溪引水工程出流處。圖／新北市水利局提供
金包里溪引水工程出流處。圖／新北市水利局提供
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金山老街下游處因生活汙水排放，造成溪水惡臭。圖／新北市水利局提供
金山老街下游處因生活汙水排放，造成溪水惡臭。圖／新北市水利局提供
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金包里溪引水工程出流處。圖／新北市水利局提供
金包里溪引水工程出流處。圖／新北市水利局提供
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金包里溪引水工程過路箱涵。圖／新北市水利局提供
金包里溪引水工程過路箱涵。圖／新北市水利局提供
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金山淹水

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