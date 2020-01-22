搭滿200元回饋50元 淡海輕軌新票價方案2月上路

淡海輕軌自2月起也將推出新票價，累積滿200元將回饋50元。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

台北捷運系統從2月1日起取消電子票證8折優惠措施，淡海輕軌也同步推出全新票價優惠方案。新北捷運公司表示，持電子票證一般票卡、學生卡搭乘淡海輕軌，當月搭乘票價累積滿200元可回饋50元現金，相當全票75折，優於原來8折優惠方案；至於原有雙向轉乘優惠、1280公共運輸定期票、敬老卡及愛心卡、兒童卡等優惠不變。

2月1日起民眾只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡等三大票卡所發行的一般票卡、學生卡等電子票證搭乘淡海輕軌，即可累積搭乘票價，累積金額滿200元，即可持票卡至淡海輕軌各車站售卡及加值機感應回饋50元，累積餘額可持續累積到當月底，次月將重新起算每張票卡的搭乘累積金額。

新北捷運公司表示，若以單趟票價20元、25元計算，至少要搭8次，就可累積200元，搭越多優惠越多，不過新優惠票價方案正式上路後，原有1280公共運輸定期票並不會受影響，乘客可依照搭乘的里程及次數，評估決定適合的票價優惠方案。

新優惠方案無法以多張票卡合併計算，使用同一張電子票證才能集中累積票價金額得到回饋金。新北捷運公司說，建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益；另外，補票與逾時手續費，無法累積搭乘金額，一定要確實刷卡。