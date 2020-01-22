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青農周業鑑回鄉接家業 還自創品牌增加通路

2020-01-22 11:31聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

周好小農場主人周業鑑曾任股票營業員，在金融海嘯期間，決定回鄉接下農場工作，除了充實專業知識，還自創品牌「煮婦菜籃」，增加自家產品通路，新北市農業局表示，過年期間除大魚大肉外，也可向在地農友訂購安心的有機蔬菜，讓過年不會吃得太油膩且又健康。

周業鑑今年42歲，過去是股票營業員，在金融海嘯期間發現金融業不是自己想從事的工作，在9年前回到林口老家務農。周業鑑除了接續父親的有機栽培理念，還到各地區農業改良場上課，充實有機栽培專業知識。目前農場經營規模均達1公頃，也取得有機驗證。

周業鑑說，栽培有機蔬菜最重視病蟲害的管理功夫，通常最怕遇到猿葉蟲、芽蟲等蟲害，如果沒有妥善處理，可能會造成下期的產量損失。他向在地資深農友請教後，大膽嘗試雇用「雞員工」，在採收後的溫室中，協助清理溫室內殘菜並啄食害蟲，發現除了有效降低蟲密度，還可以節省人力管理成本，現在除了他和媽媽外，還招聘了50位「雞員工」幫忙管理。

除了一般的市場銷售外，周業鑑也成立「煮婦菜籃」品牌，透過網路與FB宣傳，主打「有機蔬菜送到家服務」，在林口區的全聯及家佳樂超市也能找到周業鑑的有機蔬菜，同時也提供給新北市國小製作營養午餐。

母親林月琴說，起先母子倆是到傳統市場販賣有機蔬菜，民眾的接受度一開始不高，於是調整價格、讓民眾嘗試購買，後來做出口碑，客人都稱讚他們的蔬菜好吃又耐放。

農業局表示，如有青年及農友想加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。民眾若想購買有機蔬菜，可洽周好小農場FB粉絲專頁。

周好小農場主人周業鑑曾任股票營業員，在金融海嘯期間，決定回鄉接下農場工作，除了充...
周好小農場主人周業鑑曾任股票營業員，在金融海嘯期間，決定回鄉接下農場工作，除了充實專業知識，還自創品牌「煮婦菜籃」，增加自家產品通路。圖／新北市農業局提供
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周業鑑的母親林月琴（左）說，起先母子倆是到傳統市場販賣有機蔬菜，民眾的接受度一開...
周業鑑的母親林月琴（左）說，起先母子倆是到傳統市場販賣有機蔬菜，民眾的接受度一開始不高，於是調整價格、讓民眾嘗試購買，後來做出口碑，客人都稱讚他們的蔬菜好吃又耐放。圖／新北市農業局提供
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金融海嘯

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