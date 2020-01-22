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蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市中角灣國際衝浪基地上月開幕啟用，行政院長蘇貞昌當天揭牌後雖蘇貞昌肯定工程完工，但到沙灘時看到漁網、磚塊、垃圾要求改善，篩除上面的垃圾砂石，避免小孩來玩時發生危險。交通部觀光局及北觀處積極依蘇院長指示逐項檢討缺失改善，已完成沙灘全面清潔清除底層漁網垃圾及表層碎屑，以及沙灘清理卵石表面沙漿，目前已好多人在衝浪了。

中角灣衝浪基地環境整備迎新春，成為春節假期北海岸賞景、休閒好去處。交通部觀光局表示，將積極宣導中角灣國際衝浪基地環境整備已完善，遊客中心與衝浪中心已陸續營運、公共自行車YouBike及電動車補給站已可提供服務，包括停車場、公共廁所等周邊公共服務設施完善，是國內外遊客在北海岸衝浪、賞景、休閒的好去處。目前預定2月1日起遊客中心將為遊客及衝浪愛好者提供簡易餐飲及熱水淋浴沖水等收費服務，歡迎遊客於春節連續假期到訪北海岸中角灣國際衝浪基地一遊。

中角灣國際衝浪基地在11個月內「生出來」，上月22日啟用，新北巿長侯友宜感謝行政院長蘇貞昌的支持，蘇貞昌也大讚這是中央地方合作最佳典範，蘇貞昌肯定工程完工的努力，但他到沙灘時看到漁網、磚塊、垃圾時臉色卻變了，當場要求改善，篩除上面的垃圾砂石，避免小孩來玩時發生危險。

過了1個月改善情況如何呢？交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，昨天到中角灣國際衝浪基地視察整體環境，並了解蘇院長指示之沙灘區有漁網清除與部分景觀砌石駁坎之改善成果。北觀處長張振乾逐一説明改善情形及全面檢視後，王國材對北觀處目前改善成果表示滿意，並致贈紅包肯定同仁的努力。

北觀處邀集周邊商家共同參與未來中角灣沿岸及周邊環境清潔維護，成效也不錯。近日，有不少遊客來到中角灣發現沙灘不一樣，紛紛在相關臉書留言「沙灘好乾淨」，也有遊客反映中角灣風景非常美麗，已有許多人在衝浪，很期待今年夏天的來臨。

北觀處說，衝浪基地啟用典禮後，目前正按照計畫一方面準備中角灣國際衝浪基地的遊客中心營運，另一方面希望新北市體育局能夠結合學校教育訓練課程之培訓。對於蘇院長指示逐項檢討缺失謀求改善，已完成沙灘全面清潔清除底層漁網垃圾及表層碎屑，以及沙灘清理卵石表面沙漿、補種植栽喬木53株等改進作為。

蘇揆檢討後中角衝浪基地沙灘清乾淨，衝浪人潮現迎過年。圖／北觀處提供
蘇揆檢討後中角衝浪基地沙灘清乾淨，衝浪人潮現迎過年。圖／北觀處提供
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交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，到中角灣國際衝浪基地視察整體環...
交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，到中角灣國際衝浪基地視察整體環境，了解沙灘區改善情況並發紅包。圖／北觀處提供
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蘇揆檢討後中角衝浪基地沙灘清乾淨，衝浪人潮現迎過年。圖／北觀處提供
蘇揆檢討後中角衝浪基地沙灘清乾淨，衝浪人潮現迎過年。圖／北觀處提供
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蘇揆檢討後中角衝浪基地沙灘清乾淨，衝浪人潮現迎過年。圖／北觀處提供
蘇揆檢討後中角衝浪基地沙灘清乾淨，衝浪人潮現迎過年。圖／北觀處提供
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交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，到中角灣國際衝浪基地視察整體環...
交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，到中角灣國際衝浪基地視察整體環境，了解沙灘區改善情況並發紅包。圖／北觀處提供
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交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，到中角灣國際衝浪基地視察整體環...
交通部王國材次長率觀光局周永暉局長及路政司等單位，到中角灣國際衝浪基地視察整體環境，了解沙灘區改善情況並發紅包。圖／北觀處提供
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沙灘蘇貞昌

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