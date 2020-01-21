北市準公幼遭投訴變相收1萬8才藝費？ 教育局：限期改善

臉書「惡質幼兒園的秘密」專頁。圖／取自惡質幼兒園的秘密臉書專頁 分享 facebook 臉書「惡質幼兒園的秘密」專頁昨貼文表示，台北市信義區一所私立幼兒園，去年8月申請加入準公共化幼兒園，依規定每學期僅向家長收費4500元，該幼兒園卻發送意見調查單，變相要家長交每學期高達1萬8900元的才藝課程費。北市教育局表示，園所未將課後才藝課程收費記載在教保服務契約，已去文要求業者在收到公文的14天內限期改善，將擇期到園所複查，若複查沒過，將會對園所負責人裁處3千至3萬元罰鍰。若再未改善，則將剔除業者準公幼資格。

北市教育局主任秘書陳素慧表示，依規定，準公幼僅能向家長收取每學期4500元的學費，但民眾向教育局檢舉投訴，業者要求家長要另外多繳交課內才藝、教材費，一學期1萬8900元。

陳素慧表示，教育局派員到場稽查，有發現該園所隔壁有一家補習班，兩家老闆是同一人，業者在未加入準公幼之前，園所在早上8點至下午4點進行分科教學，屬違規行為，這部分要求業者改善。不過，該園所加入準公幼後，教保時間只到下午4時，課後班會另外收費，但園所未將才藝課程收費記載在教保服務契約，只給家長一張調查同意書，這部分確實是違規行為，因此家長是可以要求業者退費。

「惡質幼兒園的秘密」表示，這些事件若不被爆料出來，家長就算有苦也說不出來，經常看見業者囂張嘴臉說「你不爽可以不要讀啊，反正有一堆家長搶破頭要進來」，用這些話術軟硬兼施，家長不得已也只能被迫接受不合理的現況。

陳素慧表示，依規定不能直接對業者開罰，日前教育局已去文要求業者在收到公文的14天內限期改善，業者資料不全，目前在正補送資料中。待教育局收到資料後，將擇期到園所複查，若複查沒過，將會對園所負責人裁處3千至3萬元罰鍰。若再未改善，則將剔除業者準公幼資格。