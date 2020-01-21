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汐止吳銘漢命案留臥床兒 基金會送慰問金

2020-01-21 18:28觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止吳銘漢夫婦雙屍血案，留下了小兒子罹患肌肉萎縮症近30年，有基金會愛心送暖，透...
汐止吳銘漢夫婦雙屍血案，留下了小兒子罹患肌肉萎縮症近30年，有基金會愛心送暖，透過市議員廖先翔送上慰問金紅包。 圖／觀天下有線電視提供
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在民國80年發生的汐止吳銘漢夫婦雙屍血案，留下了小兒子臥病在床，需要人照顧，罹患肌肉萎縮症近30年，生活無法自理，目前是由大伯撫養、救濟，而過年前就有基金會愛心送暖，透過市議員廖先翔送上慰問金紅包。

在近三十年前發生在汐止的吳銘漢夫婦遭砍79刀的命案，當時在家目睹的6歲兒子吳東諺受重大驚嚇，罹患肌肉萎縮症，生活無法自理，在阿嬤過世後，現在都靠吳銘漢的大哥撫養、救濟，並且只能仰賴外傭全天候看護，每個月近六萬的開銷，也成了生活難題。

市議員廖先翔表示，社會上難免會有人遇到一些不幸的事情，雖然政府都會有一些保障，但是制度是比較死的，有一些真的很需要政府幫忙的卻沒有辦法得到政府的補助，這些就有賴民間來協助，所以，在過年前就有基金會想要默默的來協助個案，透過我來給他們一些慰問，

吳東諺的大伯說，東諺的病情從他父母發生命案80年3月24日發生後隔年，我媽媽接來扶養的時候，發現他跟同年齡的體力不一樣，找醫生才知道他是肌肉萎縮症，那我本著親情，我是他阿伯，伯姪之間盡全力在照顧他。

吳東諺的大伯指出，東彥74年次現在已經三十多歲，最困難的是經濟，因為現在只有他一個人，沒有謀生能力，每個月連外勞、醫療、醫療設備、水電等各方面，一個月大概將近六萬元，都是不小的開銷，感謝社會各界長期以來的協助。

汐止命案

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