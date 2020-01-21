親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差別在哪？疫情、預防方法一次看

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

逢年過節是善心人士捐贈物資、發紅包的「旺季」，過年常有民眾自發性到台北車站發送紅包及物資，造成民眾聚集，台北車站、艋舺公園周邊「街友」人數都暴增一倍，其中有不少人是貪小便宜的民眾，影響周邊秩序及環境清潔。今年北市社會局呼籲各界善心人士與公部門合作，統籌物資發放，才能幫助到真正的街友。

在地服務多年的中正社福中心主任邱慶雄受訪表示，北車周邊街友人數平時約120人至140人間，都有列冊追蹤，但去年小年夜前往清點發現聚集人數達到高峰，超過300人，很多沒見過的「生面孔」，上前了解才知道是貪小便宜的民眾，看準逢年過節是善心人士發紅包、發便當的「旺季」，特地到台北車站守株待兔。

去年有善心市民去北車發紅包，原本期待大家會好好排隊，結果群眾一湧上前，該市民因攜帶紅包數量不夠，最後獨自一人被群眾追著討紅包，受到不小驚嚇。

另有一對夫妻去年準備50件外套物資預備去艋舺發送，街友原本乖乖排隊，後來發現快沒了，一群人往前衝、往前搶，出現混亂的脫序現象。

邱慶雄表示，艋舺公園嚴禁發餐食，但過年期間仍有民眾會去發紅包，駐警看見會勸導，很多人「三經半夜偷偷發」，造成過年期間艋舺公園聚集人數也從平日80幾位暴增一倍到160多位，都是期待拿紅包。

事實上，萬華社會福利服務中心從民國104年起，就在推動街友物資平台，呼籲將愛心送到萬華社福中心，由社會局統籌物資的發放，去年公私部門合作全年共發出4萬個便當。邱慶雄坦言，推動之初很辛苦，前6個月經常接到市民打電話來罵「沒愛心」、「連發物資都不行」，只能委婉宣導，唯有公私部門合作才能照顧到真正需要幫忙的人，發放號碼牌，也比較有秩序。

邱慶雄表示，中正社福中心年10月起也在北車堆動物資平台，與民間團體簽署合作備忘錄，會定點在北車南三門K1場地發餐與發物資，也希望善心民眾多多合作與支持。

社會局表示，台北市政府為讓資源捐獻，能實際給予需要的街友，社會局呼籲民眾，若欲於台北車站及艋舺發放街友餐食、物資，可接洽社會局中正社會福利服務中心或萬華社會福利中心，統一由市府整合物資捐獻，幫助街友度過年節，有效運用愛心救助，建立街友及民眾友善共融。

捐獻電話可撥打市民熱線1999；中正社福中心02-23962340；萬華社福中心02-23365700，社工人員將協調發放地點、時間及方式，或民眾可將捐款匯至社會局捐款帳戶18898514，戶名為「台北市政府社會局」，讓愛心能真正傳遞到有需求的街友。

逢年過節是善心人士捐贈物資、發紅包的「旺季」，北市社會局呼籲各界善心人士與公部門...
逢年過節是善心人士捐贈物資、發紅包的「旺季」，北市社會局呼籲各界善心人士與公部門合作，統籌物資發放，才能幫助到真正的街友。圖／北市中正社福中心提供
分享

街友紅包艋舺

延伸閱讀

北市81人團 捐送1610份弱勢年菜

安平開台天后宮 新春開廟門送1500份百元紅...

撒70億紅包 春節流量戰開打

急難救助春節不打烊 新北發2千份平安袋

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

林口地區春節實施交通疏導 警方將採彈性車輛管制

2020-01-21 16:32

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

審查僅花15天 五股垃圾山業者首家合法通過

2020-01-21 15:39

傳說對決在樹人家商上演 新北警藉電競宣導犯罪預防

2020-01-21 15:21

過年春遊到漁港搭遊艇買海產 好吃又好玩

2020-01-21 14:44

改造五股垃圾山 首家業者15天通過審查

2020-01-21 14:13

肉腳輕鬆走春 這2條古道1、2個小時就能來回

2020-01-21 14:11

新北燈會「家金鼠喜」 5大特色、主燈融10景

2020-01-21 14:09

淡水古蹟博物館 初二至初五舉辦新春活動

2020-01-21 13:53

讓如廁更舒適 南市府6年整修逾千間學校廁所

2020-01-21 13:27

台北燈節雙主場 東西兩區交管要注意

2020-01-21 13:12

北市春節收垃圾時間異動 焚化廠及掩埋場回饋設施停運

2020-01-21 12:54

北市81人團 捐送1610份弱勢年菜

2020-01-21 12:53

漏水、壁癌難過年 行善團讓房舍煥然一新

2020-01-21 12:28

噴煙九頭龍、莫內向日葵花園 新北燈會2月7日開跑

2020-01-21 11:36

蜂農逐花而居啓發設計師 小農品牌拿國際大奬

2020-01-21 11:34

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工

2020-01-21 07:29

內湖5期違規「住宅」 10戶開罰

2020-01-20 23:50

急難救助春節不打烊 新北發2千份平安袋

2020-01-20 23:44

環狀線10站開發案 秀朗橋站、景平站3月中開標

2020-01-20 23:40

民眾黨30Ｋ徵助理 網友罵翻

2020-01-20 23:38

捷運環狀線試營運 新店十四張蓄勢待發

2020-01-20 23:35

北市音圖規畫 柯文哲：不能閉門造車

2020-01-20 23:33

傳統市場轉型再生 東三水、新富町市場 推親子市場

2020-01-20 23:22

鼠年靠北迎財氣 淡海輕軌推春節限定一日券

2020-01-20 23:09

迪化街23顆牛軋糖1100惹議 消保官巡查 3攤未標價 限期改正

2020-01-20 22:42

海鮮料理賽暖場 神明淨港文化祭開跑

2020-01-20 20:28

萬里幼童跳財神 送氣球喜迎休業式

2020-01-20 19:58

新春交通確保順暢 汐止警局全面掌控

2020-01-20 19:45

暖心家族贊助吃大餐 偏鄉學生秀才藝

2020-01-20 19:43

關懷弱勢兒少 淡水區長請吃速食贈繪本

2020-01-20 19:42

北市府小內閣異動 研考會主委賴彥霖今上任

2020-01-20 19:33

迪化街牛軋糖疑坑客 官方今巡查多攤沒標價

2020-01-20 16:51

環狀線試營運 新店十四張加速發展

2020-01-20 16:33

騎車不怕累！台南市推全國首創電動自行車租借系統

2020-01-20 15:40

新北蛋糕裝飾技能競賽 祭出60萬獎金

2020-01-20 15:11

台灣大打造《奇幻書店》 攻蛋博滿堂彩

2020-01-20 14:29
看更多

熱門文章

南投燈會驚見大媽跳廣場舞 竟是「瘋狂麥克斯」帶頭跳

2020-01-20 20:54

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

2020-01-20 23:17

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

2020-01-20 17:02

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

內湖5期違規「住宅」 10戶開罰

2020-01-20 23:50

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

中市14期重劃區 完成最後拼圖

2020-01-21 00:15

龍潭中興路武漢陸橋 淨化街區空間整頓市容

2020-01-20 17:22

屏東各地分送發財金發財水 庇佑鼠年發大財！

2020-01-20 18:52

亞洲首座太陽能教育休閒農場 讓麥寮變超浪漫

2020-01-20 19:47

影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

2020-01-20 21:35

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

OUTLET進駐歸仁 拚「城中城」

2020-01-20 23:01

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

台南電動自行車Be-Bike年後上路

2020-01-20 23:04

影／佛光山光照大千今晚試燈 「大米」主燈喜氣亮相

2020-01-20 21:33

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

北市府小內閣異動 研考會主委賴彥霖今上任

2020-01-20 19:33

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工

2020-01-21 07:29

環狀線10站開發案 秀朗橋站、景平站3月中開標

2020-01-20 23:40

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33

下月起 梅花湖電動車禁環湖

2020-01-20 23:42

民眾黨30Ｋ徵助理 網友罵翻

2020-01-20 23:38

檢舉交通違規 實名制後有增無減

2020-01-20 23:08

肉形石赴彰化 爌肉飯接力迎國寶

2020-01-21 00:22

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

2020-01-20 23:50

北市音圖規畫 柯文哲：不能閉門造車

2020-01-20 23:33

藝術裝置「愛河‧愛之鯨」 今起高雄愛河畔亮相

2020-01-21 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top