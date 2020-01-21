過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

逢年過節是善心人士捐贈物資、發紅包的「旺季」，過年常有民眾自發性到台北車站發送紅包及物資，造成民眾聚集，台北車站、艋舺公園周邊「街友」人數都暴增一倍，其中有不少人是貪小便宜的民眾，影響周邊秩序及環境清潔。今年北市社會局呼籲各界善心人士與公部門合作，統籌物資發放，才能幫助到真正的街友。

在地服務多年的中正社福中心主任邱慶雄受訪表示，北車周邊街友人數平時約120人至140人間，都有列冊追蹤，但去年小年夜前往清點發現聚集人數達到高峰，超過300人，很多沒見過的「生面孔」，上前了解才知道是貪小便宜的民眾，看準逢年過節是善心人士發紅包、發便當的「旺季」，特地到台北車站守株待兔。

去年有善心市民去北車發紅包，原本期待大家會好好排隊，結果群眾一湧上前，該市民因攜帶紅包數量不夠，最後獨自一人被群眾追著討紅包，受到不小驚嚇。

另有一對夫妻去年準備50件外套物資預備去艋舺發送，街友原本乖乖排隊，後來發現快沒了，一群人往前衝、往前搶，出現混亂的脫序現象。

邱慶雄表示，艋舺公園嚴禁發餐食，但過年期間仍有民眾會去發紅包，駐警看見會勸導，很多人「三經半夜偷偷發」，造成過年期間艋舺公園聚集人數也從平日80幾位暴增一倍到160多位，都是期待拿紅包。

事實上，萬華社會福利服務中心從民國104年起，就在推動街友物資平台，呼籲將愛心送到萬華社福中心，由社會局統籌物資的發放，去年公私部門合作全年共發出4萬個便當。邱慶雄坦言，推動之初很辛苦，前6個月經常接到市民打電話來罵「沒愛心」、「連發物資都不行」，只能委婉宣導，唯有公私部門合作才能照顧到真正需要幫忙的人，發放號碼牌，也比較有秩序。

邱慶雄表示，中正社福中心年10月起也在北車堆動物資平台，與民間團體簽署合作備忘錄，會定點在北車南三門K1場地發餐與發物資，也希望善心民眾多多合作與支持。

社會局表示，台北市政府為讓資源捐獻，能實際給予需要的街友，社會局呼籲民眾，若欲於台北車站及艋舺發放街友餐食、物資，可接洽社會局中正社會福利服務中心或萬華社會福利中心，統一由市府整合物資捐獻，幫助街友度過年節，有效運用愛心救助，建立街友及民眾友善共融。