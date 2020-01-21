淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

新北市立淡水古蹟博物館所屬的「淡水日本警官宿舍」去年12月17日開放，目前參觀人次即將突破7千。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市立淡水古蹟博物館所屬的「淡水日本警官宿舍」去年12月17日開放，目前參觀人次即將突破7千，初二到至初五特別推出「鼠年喜氣濃 繪馬祈願DIY」活動，期間早上10點及下午2點各發送25份「繪馬」入館禮，可在專門接待貴賓的應接室內自由創作，畫下對新年的願望。

淡水古蹟博物館表示，警官宿舍開館後，短短1個月成為近期最熱門的打卡拍照景點之一，適逢農曆春節期間，特別加碼贈送木製繪馬，增添過年祈福的氣氛，歡迎大家與親朋好友一同來走春。

除了淡水日本警官宿舍「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」外，初二早上9點半，在淡水紅毛城同步贈送前100位進館的民眾1份開館禮，是限量款「1884清法戰爭滬尾之役」的文創品。

另外，得忌利士洋行前棟的故事館、淡水海關碼頭C棟的體驗館、前清英國領事官邸的洋人生活館及滬尾礮台的軍史館也推出「樂不思鼠－金鼠逛淡古集章趣」活動，共有4款縮小版建築外觀的鋼印圖案供壓印。