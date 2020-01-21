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審查僅花15天 五股垃圾山業者首家合法通過

2020-01-21 15:39聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市府去年7月宣布推動擴大五股都市計畫案進行試辦計畫，新北環保局表示，今有首家從事環保相關的業者通過興辦事業計畫審查，審查僅花費15天，呼籲更多業者向主管機關提出申請，越早申請才能越早合法化。

「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」自去年9月1日起到今年8月底開放地主、業者申請試辦計畫進行合法化，若未申請新北將在2021年依據區域計畫法、都市計畫法裁罰，甚至斷水斷電、拆除違章建築

新北環保局指出，五股垃圾山專區內約有650家業者，目前願意申請的業者超過一半以上，首家提出申請的業者，1月7日送件後就排定現地勘查與審查會期程，歷經第1次審查會，今順利召開跨局處聯合審查會，全案審查通過。

環保局說，五股垃圾山試辦計畫的興辦事業計畫，是採召開聯合審查會議的方式進行，事先提供申請資料，邀請各局處代表在審查會中將審查意見一次告知，讓申請業者可以在開會當下，清楚瞭解後續應修正或規劃方向。

環保局表示，只要符合低汙染及區域計畫法相關規定的業者，都是五股垃圾山試辦計畫輔導對象，這次首家業者完成審查過關後，將建立往後的審查流程及申請模式，並帶動周遭業者加入試辦計畫。

試辦計畫去年9月開放地主、業者申請合法，今首度出現民間申請案通過，免於過去的不合法，市府指出，不同類型業者可以向主關機關申請，合法化後就能免於受罰。

首家提出申請的業者，1月7日送件後就排定現地勘查與審查會期程。圖／新北環保局提供
首家提出申請的業者，1月7日送件後就排定現地勘查與審查會期程。圖／新北環保局提供
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新北市府去年7月宣布推動擴大五股都市計畫案進行試辦計畫，新北環保局表示，今有首家...
新北市府去年7月宣布推動擴大五股都市計畫案進行試辦計畫，新北環保局表示，今有首家從事環保相關的業者通過興辦事業計畫審查，審查僅花費15天。圖／新北環保局提供
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都市計畫建築

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