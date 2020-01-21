過年春遊到漁港搭遊艇買海產 好吃又好玩

過年即將到來，新北市農業局今天舉辦「鼠年嗨漁港好吃又好玩」記者會，推廣漁港春遊路線、遊艇串聯港及特色水產伴手禮，農業局表示，過年期間除了到漁港走走買漁產，還可搭乘遊艇體驗漁港風光。

農業局表示，漁港過去是漁民停泊漁船，補給卸貨、整補漁具的地方，市府近年整理漁港環境，例如淡水第二漁港漁人碼頭、富基漁港的富基魚市、龜吼漁港漁夫市集、深澳漁港海天步道、貢寮福隆漁港等，讓環境更舒適，也增添當地觀光元素，吸引更多遊客前來。

農業局也將漁港跟在地特色或漁產結合，例如貢寮鮑、萬里蟹、瑞芳的小卷、淡水夕陽與老街、北海岸及東北角的地質景觀、三貂角的日出，讓北海岸與東北角好吃好玩的行程串聯起來成濱海旅遊行程。

農業局表示，民眾連假期間除了可以到淡水第二漁港或瑞芳深澳漁港搭乘娛樂漁船體驗休閒漁業外，現在許多漁港亦開放遊艇停泊，民眾可以從淡水第二漁港搭乘遊艇，到海上來欣賞北台灣沿岸風光，出航後依航程規劃，可以停泊後厝、富基、草里、水尾、萬里及水湳洞等6處漁港，另外也可以停泊基隆八斗子遊艇專區、貢寮龍洞遊艇港及宜蘭烏石遊艇專區等3處遊艇港，成為北台灣新興海洋遊樂動線。