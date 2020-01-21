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台北燈節雙主場 東西兩區交管要注意

2020-01-21 13:12中央社 台北21日電

台北燈節首度採取雙主場概念，2月8日至16日同步在西門町、南港登場，兩邊採取交通管制，包括封路、公車改道、停車格禁止停車、鄰近的YouBike暫停營運等，提醒民眾注意。

台北市交通局表示，賞燈人潮以傍晚6時至晚間9時達到高峰，若值下班尖峰時段，周邊道路車流量大較易壅塞，停車場也容易滿場，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往。

台北市觀傳局今天上午台北探索館發現劇場舉行記者會，介紹台北燈節特色，交通局也說明燈節期間的交通管制措施，如8日在西區舉行開幕式，傍晚5時至晚間9時30分，成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（內江街至成都路、長沙街至內江路往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路）等道路封閉，行經上述公車也將配合改道。

當天中華路西側（鄰近成都路口）計程車排班區取消，成都路（西寧南路至中華路）路邊停車格禁止停車。

交通局指出，16日東區舉行閉幕式及花車遊行，當天中午12時至晚間8時，南港路（三重路至南港路二段212巷）及橫交進入南港路的道路均封閉，行經上述公車將配合改道；市民大道八段北側一車道（向陽路至東明里公車站）於當天下午4時至晚間8時封閉。

交通局表示，南港路上南港路停車場、富山停車場暫停營業；興中路（南港路至市民大道）、南港路（三重路至南港路二段212巷）等路邊停車位禁止停車。

在活動期間，西區、東區各有交通管制，西區忠孝西路於延平北路口東側通往北門廣場前行人穿越線，每日全日禁止通行；北門廣場南側道路（中華路至中華路一段9巷）、博愛路（中孝西路至開封街）每日傍晚6時至晚間10時封閉，路邊停車格禁止停車，行經博愛路公車配合改道。

武昌街（博愛路至重慶南路）每日上午6時至凌晨零時道路封閉；武昌街（中華路至延平南路）於2月8日、9日及16日的上午11時至晚間11時道路封閉。

漢中街往北方向，2月8日至14日每日傍晚6時至晚間10時禁止左轉成都路；漢中街（長沙街至成都路）往北管制，2月15日、16日傍晚6時至晚間10時，行經上述道路公車將配合改道。

中華路兩側自行車道（中孝西路至成都路）在活動期間，每日中午12時至凌晨零時禁止自行車騎乘，YouBike西門站每日中午12時至凌晨零時暫停營運。

東區部分，在活動期間，興華路（南港路至市民大道）每日全日道路封閉，中午12時至凌晨零時禁止自行車騎乘；YouBike南港車站（興華路）每日中午12時至凌晨零時暫停營運。

此外，東區、西區在活動期間，每日下午3時至晚間11時禁止通行總重量逾6.5噸大貨車及聯結車。

公車東區自行車

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