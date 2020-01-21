北市春節收垃圾時間異動 焚化廠及掩埋場回饋設施停運

本周末就是農曆新年了，北市環保局今天提醒民眾，23日小年夜清潔隊將正常清運垃圾，24日除夕將加班收垃圾，25日大年初一到27日初三停收垃圾3天，但仍開放33處限時收受點供民眾使用，28日初四後收運垃圾恢復正常，初五29日因逢周三也不收垃圾；而因應

環保局表示，為避免除夕圍爐產生廚餘等廢棄物放置過久導致環境衛生問題，24日除夕當天，北市各轄區清潔隊於中午及夜間兩時段加班收運垃圾；中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

25日初一到27日初三期間，清潔隊則將停收垃圾；28日初四清潔隊則提早開工，恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，環保局也呼籲民眾把握「吃多少，煮多少」原則，避免產生過多廚餘垃圾，停收垃圾期間則可先將廚餘去除水分妥善打包及冷藏，28日初四恢復垃圾清運時，再拿出來交給清潔隊；另外，因29日初五為周三，將依慣例將停收垃圾。

環保局也提醒，停收垃圾期間，環保局於各行政區設有33處垃圾限時收受點，開放時間為每日清晨6時到晚上11時，若民眾無法配合春節清運時段丟垃圾，可就近利用33處限時收垃圾點。